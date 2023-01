Día de emociones fuertes para Ana Rosa Quintana. El 10 de enero de 2005 arrancaron las emisiones de su programa y este martes se ha cumplido el 18 aniversario del magacín matutino líder en su franja horaria. Una ocasión propicia para que el equipo de la presentadora vuelva a arroparla, más todavía si cabe después del año de lucha contra el cáncer que ha pasado con éxito.

Sus compañeros han querido darle una sorpresa al aparecer en plató al completo. Un bonito gesto en el que Patricia Pardo ha tomado la voz cantante: «Para toda tu redacción esto es mucho más que un programa de televisión, no hacemos las mañanas de Telecinco, hacemos El Programa de Ana Rosa.

Ana Rosa contemplaba el vídeo recopilatorio con algunas de las imágenes que han marcado su carrera y que le habían preparado sus compañeros, sin poder reprimir las lágrimas. La novia de Christian Gálvez le volvía a mostrar la idolatría que siente por la veterana comunicadora: «Te lo decimos porque pensamos que formamos parte de una gran familia y que tenemos un cordón umbilical contigo, queremos darte las gracias de corazón porque sabemos que para ti este año hubo otras alternativas pero quisiste estar aquí con nosotros al pie del cañón».

Una vez concluido el vídeo, Ana Rosa Quintana ha procedido a realizar su primera reacción: «Este es un año cargado de emociones, pero es muy feliz porque no sabía si iba a poder estar hoy aquí», decía, visiblemente superada por la emoción del momento. Joaquín Prat y Patricia Pardo le mostraban su calor, mientras que la presentadora insistía: «No sabía si iba a estar para volver o no volver cuando cumpliera los 18».

Posteriormente, la periodista ha querido dirigirse a su fiel audiencia, esa que nunca le ha dado la espalda durante estas casi dos décadas y a la que tanto tiene que agradecerle: «Menudo añito de emociones, gracias a todos vosotros, los que estáis detrás de las cámaras. Ahora entienden por qué lleva este programa 18 años de éxitos. Somos una familia y ustedes nos han dejado entrar en sus casa», ha dicho.

El equipo del programa ha decidido regalar un ramo de flores a Ana Rosa Quintana, así como una especie de historietas de heroínas que coleccionaba de joven, cuando iba con su padre a El Rastro de Madrid. Acto seguido ha soplado las velas de una tarta de aniversario, rodeada de unos emocionados colaboradores y staff técnico. La presentadora ha hecho público su humilde deseo: «Yo ya me conformo con un mes, con un año».

Los últimos meses de Ana Rosa han sido todo un baño de cariño, de arropo y de mensajes repletos de fuerza y optimismo. Quienes están con ella día a día la valoran como una profesional de envergadura, pero también como una excelente persona a la que dar amor es algo que prácticamente nace de manera automática. Si el 2022 fue un año de contrastes para ella, ¿qué cabrá esperar de este 2023?