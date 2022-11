El ‘oasis’ de Ana Rosa Quintana tras haber sufrido la situación más dolorosa

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Ana Rosa Quintana, para quien los últimos días, y más bien meses, están siendo toda una montaña rusa de emociones. Era hace escasas semanas cuando la presentadora volvía a ocupar su puesto habitual en el plató de El Programa de Ana Rosa después de haberse ausentado de éste casi un año con el único objetivo de recuperarse del cáncer de mama. Lo que tal vez no podría imaginar es que, unos días después, esta vuelta a la rutina se vería empañada por el triste fallecimiento de su tía Isabel, motivo por el cual tuvo que ausentarse del espacio de las mañanas de Telecinco sin dar motivos aparentes.

Ahora que todo parece estar volviendo poco a poco a la normalidad en la vida de la periodista, cabe destacar que probablemente ha recibido una de las noticias más esperadas y mas deseadas en lo que a lo laboral se refiere. Y es que, el grupo Merca2 no ha querido dejar pasar la oportunidad de elogiar a la madrileña por su impecable trayectoria comunicativa, razón por la que ha recibido durante esta misma tarde un premio bajo la atenta mirada de grandes rostros conocidos del panorama nacional como el ex presidente de la Comisión Europea y ex primer Ministro de Portugal o la vicepresidenta primera del Gobierno, entre otros.

Ha sido a las 20:00 horas cuando Ana Rosa se ha dejado ver en el Hotel Villamagna de la capital, donde ha dado comienzo a una jornada cargada de alegrías. En un primer momento, y haciendo gala de su simpatía, Quintana no ha dudado en acercarse a los medios de comunicación allí presentes como la agencia Gtres para expresarles sus sensaciones antes de tomar el galardón: “Muchísimas gracias, este año es especialmente emocionante todo. He comunicado muy poco, hay que decirlo, será mejor comunicadora de los años anteriores, pero he venido con fuerza”, comenzaba explicando, dejando entrever que a nivel laboral no ha sido una de sus mejores temporadas dada su notable ausencia, aunque está dispuesta a recuperar el tiempo perdido.

Por otro lado, la maestra de ceremonias no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer referencia a su compañera y amiga Susanna Griso, quien le ha entregado este premio: “Susanna siempre se ha portado tan bien, somos amigas, es tan generosa que para esto también se demuestra la categoría y ella tiene mucha. No sabes lo cariñosa que ha sido en todo este tiempo, pero esto es un acto de compañerismo y generosidad, porque somos competidoras. Es muy importante separar la vida y el trabajo”, confesaba, aclarando así que, aunque una trabaje en Telecinco y otra en Antena 3, su vínculo amistoso permanece intacto.

Para finalizar su intervención, la presentadora ha hablado sobre su nuevo aterrizaje en la cadena de Fuencarral, el cual estuvo cargado de emociones: “Al principio fue un poco shock, super emocionante, y luego ya a la media hora tenía la sensación de que no me había ido, y eso ha sido porque mis compañeros han hecho que sea así”, aseguraba, para después contar que el hecho de trabajar cuatro días a la semana ha sido obra de la cúpula: “Me han obligado a descansar los viernes, Paolo Vasile quería que trabajara tres días a la semana porque ahora lo más importante es estar bien. Hay que volver a la vida, hacer vida normal y hacer revisiones”, zanjaba, dispuesta a seguir aumentando su currículum y hacer que su carrera siga creciendo como hasta ahora y pese a las adversidades.