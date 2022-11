El triste motivo por el que Ana Rosa Quintana tuvo que marcharse repentinamente de su programa

Apenas han pasado unas semanas de la reaparición de Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco, y ya se ha visto obligada a dar una triste noticia a toda su audiencia. Y es que, ha sido durante esta misma mañana cuando la emblemática maestra de ceremonias de El Programa de Ana Rosa ha confesado cuál fue el motivo por el que tuvo que marcharse, antes de tiempo, del directo que tuvo lugar el pasado miércoles, 9 de noviembre.

Teniendo en cuenta la profesionalidad de la periodista, resultó bastante extraño el hecho de que abandonara su espacio televisivo en plena emisión. Un movimiento que estaba totalmente justificado y que ha marcado un antes y un después en la vida de la comunicadora, que ha tenido que hacer frente a la muerte de su tía Isabel: “Quiero decir una cosa, durante tantos años, cada vez que uno hablaba encima de otro o no se entendía a alguien solía decir: ‘oye, podéis hablar de uno en uno, por favor, que la tía Isa no se entera. Pues desgraciadamente la tía Isa nos ha dejado”, señalaba, para después entrar en más detalles sobre lo sucedido, visiblemente apenada: “Fue ayer, a las 00:30 horas de la noche. Es una cosa muy triste y como la he compartido tantas veces con ustedes pues también quería que lo supieseis”, finalizaba, para después aclarar que este fue el único motivo de su marcha inmediata: “Ayer me marché antes de tiempo porque era el día del último adiós”.

De esta manera, la presentadora ha asegurado que la tía Isabel ha fallecido con 88 años. Una edad con la que la anciana se había convertido en uno de los pilares fundamentales de Ana Rosa, razón por la que ha protagonizado en alguna que otra ocasión varios de sus posts en Instagram, siendo conocida ya por todos los colaboradores del programa y también por los espectadores. Teniendo en cuenta este vínculo familiar, era de esperar que la periodista saliera pitando del plató de televisión por lo que ella denominó como “un tema personal”, pudiendo ahora saberse que se trataba de la pérdida de un ser querido de la manera más repentina, después de que fueran muchos los fans de Quintana que se preguntaron, a través de redes sociales, cuál habría sido el motivo que habría hecho que la comunicadora abandonara El Programa de Ana Rosa sin dar muchos más detalles.

Ahora, Ana Rosa Quintana tendrá que seguir con su día a día y con su recuperación del cáncer de mama sin el apoyo de su querida tía Isabel. No obstante, después de la tormenta siempre sale el sol, y es por ello que la presentadora está a punto de recibir un premio por su impecable labor frente a las cámaras de la mano del grupo Merca2, el cual le será otorgado durante esta misma tarde en torno a las 20:00 horas y formará parte de una vitrina cargada de merecidos éxitos para la periodista.