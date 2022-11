El año más complicado de Ana Rosa con final feliz

Fue el pasado 2 de noviembre de 2021 cuando el mundo entero enmudeció. Ana Rosa Quintana comenzó su programa anunciando que se despedía temporalmente de la televisión al ser diagnosticada de cáncer de mama. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros que también son mi familia…”, comunicó sin poder ocultar la emoción en su voz.

Tan solo unos días después de alejarse del foco mediático, ‘la reina de las mañanas’ reapareció en las redes sociales para compartir una importante reflexión. Lo hizo en la Biblioteca de Los Silos, en el Antiguo convento de San Francisco de Madrid, en lugar donde desconectar y reflexionar: “Lo que cambia la vida en un instante”. Pero sus primeras imágenes no tardaron en llegar. Cuando nadie lo esperaba, Ana Rosa reapareció públicamente para disfrutar de un rato con Omar Montes. La pareja de amigos aprovechó la presencia del cantante de Pan Bendito en El programa de Ana Rosa, donde promocionó El Principito es Omar Montes, su nuevo documental para Amazon Prime, para verse las caras.

Tan solo un mes después de dar a conocer la noticia, Ana Rosa fue reconocida por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España con la Antena de Oro. Un galardón que se concedió a la periodista hace dos años, pero por la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia, no se puedo llevar a cabo la ceremonia de entrega hasta este año. Debido a su estado de salud, Ana Rosa no puedo estar presente en la gala, pero no quiso perder la oportunidad de enviar un cariñoso mensaje en vídeo: «Muchas gracias, os mando un saludo. Me siento bien, esto es un poquito largo y pesado, pero ojalá siga como hasta ahora. Prometo que el año que viene estaré ahí. Que tengáis buena noche”.

En mitad de su lucha contra el cáncer, la presentadora reapareció en el universo 2.0 para felicitar la Navidad a sus seguidores con un posado de lo más hogareño. Tras varios meses de silencio, la veterana comunicadora, en el mes de febrero, dio el último parte de salud a través de las redes sociales: “Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio. Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”.

Fue es pasado mes de abril cuando Joaquín Prat desveló que Ana Rosa iba a someterse a una intervención quirúrgica. Sin dar más detalles, no fue hasta un mes y medio después cuando la crónica social volvió a tener noticias de la presentadora. Dispuesta a disfrutar de una jornada taurina, se dejó ver por Las Ventas, donde no tuvo reparo en comunicar cómo estaba llevando la enfermedad. “Estoy estupendamente. Estoy bien, empezando la vida otra vez. Creo que ya lo hemos superado, ya veremos”, explicó, visiblemente animada y con rostro muy feliz.

En junio, Ana Rosa reapareció copando las portadas de todos los digitales debido a su cambio de look. Fue durante la fiesta de verano que organizó su productora, Unicorn, para poner el broche de oro a la temporada, donde la presentadora quiso reunirse con sus compañeros y demostrar, a golpe de sonrisa, lo bien que estaba. Además, sorprendió con un cambio radical de imagen, luciendo un favorecedor pelo corto en tono rubio al más puro estilo Charlene de Mónaco.

Y por fin llegó la noticia que todo el mundo esperaba. Recién llegado septiembre, Mediaset anunció que la presentadora estaba a punto de regresar a la televisión. “Me siento como una novata en su primer día de programa (…) Llevo treinta años haciendo programas en directo y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión: el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir”, confesó.

342 días después, Ana Rosa volvió a ocupar la silla de su programa televisivo. Santiguándose antes de ponerse frente a las cámaras, ‘la reina de las mañanas’ anunció que ya estaba de vuelta: “El gusanillo del periodismo no me ha abandonado, a pesar de que esta vez he tenido que seguir desde el sofá de mi casa. El milagro es que yo hoy esté aquí. Bienvenidos”.