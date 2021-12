Ana Rosa Quintana ha sido reconocida este jueves por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España con la Antena de Oro. Un galardón que se concedió a la periodista hace dos años, pero por la situación de emergencia sanitaria debido a la pandemia, no ha podido llevarse a cabo la ceremonia de entrega hasta ahora. Ha sido en la galería de cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, donde estos reconocimientos han celebrado su 48º edición.

La comunicadora ha sido premiada en el apartado de Televisión. Una categoría en la que también han sido reconocidos el programa Cachitos, de TVE; José Luis Pérez, director y presentador de 13 al día, de TRECE; y Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias, así como el programa Quién vive ahí, de laSexta; y José Antonio Luque, editor de deportes de Cuatro.

Debido a su estado de salud, Ana Rosa no ha podido estar presente en la gala, pero no ha querido perder la oportunidad de enviar un cariñoso mensaje en vídeo, en el que ha agradecido este reconocimiento y ha explicado cómo se encuentra: «Muchas gracias, os mando un saludo. Me siento bien, esto es un poquito largo y pesado, pero ojalá siga como hasta ahora. Prometo que el año que viene estaré ahí. Que tengáis buena noche», ha explicado la periodista, que ha compartido este reconocimiento con el equipo de AR.

Hermoso mensaje de ⁦@anarosaq⁩ por su merecidísima Antena de Oro 👇 pic.twitter.com/t8mo2PwhOq — Jenaro Castro (@JenaroCastroM) December 2, 2021

Ante la ausencia de Ana Rosa, ha sido Xelo Montesinos, directora general de Unicorn Content, la responsable de recoger el galardón, algo que ha hecho muy emocionada.

Un tratamiento intenso

La periodista anunciaba a principios del mes de noviembre en directo en su programa que le había sido diagnosticado un cáncer de mama: «hoy, por primera vez, voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando la covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años, que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida», comenzaba diciendo Ana Rosa: «me voy a despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso, que me va a mantener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia», explicaba.

A mediados de mes, la periodista reaparecía ante las cámaras para desear suerte a sus compañeros en el estreno del nuevo magacín vespertino de Telecinco, Ya son las ocho. Era Miguel Ángel Nicolás el encargado de anunciar la noticia a su compañera, Sonsoles Ónega, que no podía contener la emoción al ver a Ana Rosa en plató: «has empezado el programa mandando un mensaje a una persona que nosotros queremos mucho, y esa persona ha venido hoy», ha dicho el colaborador mientras acompañaba a la periodista. «Suerte, sois maravillosos, siempre vengo, que tengáis mucha suerte, eres maravillosa y te va a ir muy bien», ha dicho Ana Rosa, mientras que Sonsoles Ónega le ha revelado que “necesitaba su bendición”.

Una larga y prolífica trayectoria profesional

Tras más de tres décadas en el mundo de la comunicación, Ana Rosa Quintana se ha convertido en una de las periodistas más destacadas del panorama nacional. Son muchos los reconocimientos que ha recibido a lo largo de los años, como el premio Ondas a Mejor Presentadora en 2011; cuatro TP de Oro como Mejor Presentadora, otro como Mejor Presentadora de Programas de Entretenimiento (2005), tres como Mejor Presentadora de Variedades y Espectáculos (2006, 2009 y 2010), y en 2008 el TP de Oro para El programa de Ana Rosa Quintana, en el apartado de Mejor Magazine.

Además, ha sido reconocida con el premio Protagonistas de Onda Cero; el premio Eisenhower Fellows de Televisión, por su compromiso con la defensa y la promoción de la libertad de expresión y prensa; el Premio Manuel Alonso Vicedo; la Medalla de Honor de UNICEF por su especial atención a la infancia y juventud; el Premio al Personaje Más Solidario del Año, por su apoyo en la puesta en marcha del Centro de Educación Infantil en Matagualpa en Nicaragua; el Premio a la Mujer Directiva del año; y el Premio Women of The Year a la Solidaridad 2010 de la revista Glamour.