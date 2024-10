Nos remontamos al año 2005 para recordar cómo fue el origen de la historia de amor entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio. Si bien parecía que todo iba a quedar en un breve romance, a los tres meses se fueron a vivir juntos a un piso de Madrid, consolidando así su romance. Dos años más tarde, en 2007, se dieron el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Francisco de Asís, situada en el parque ecoturístico de Xcaret, en el Caribe mexicano. En 2009 comenzaron los rumores de crisis matrimonial, sin embargo, en 2010 nació su primer hijo en común, Andrea Nicolás, un niño de lo más esperado y querido por la pareja que en 2012 se separó.

En 2014 firmaron el divorcio, que sería mediático y complicado a partes iguales. Ahora, se ha producido un inesperado movimiento por parte del empresario que no ha sentado nada bien a su ex.

Colate Vallejo-Nágera en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La decisión de Colate

En junio de este 2024, Colate y su hijo de 13 años se instalaron en España. Viajaron desde Miami (Estados Unidos) para pasar las vacaciones de la temporada estival junto a la familia Vallejo-Nágera en la casa que tienen en Pedraza (Segovia). Sin embargo, el joven ya había manifestado su deseo de fijar su residencia en nuestro país, decisión que con la que Paulina Rubio no está conforme. De hecho, a lo largo de estos años se ha negado a que se hiciera efectiva dicha petición.

Nicolás Vallejo Nagera en un evento público. (Foto: Gtres)

Este entramado familiar ha dado un giro de 180 grados porque Colate ha decidido que sequedan en España y para ello ha recurrido a la justicia, tal y como detalla Informalia. Y es que, desde septiembre su hijo está matriculado en un colegio de la localidad de Cantalejo, donde se ha adaptado a la perfección. «Confío plenamente en la justicia de España», ha asegurado Colate Vallejo-Nágera al citado medio. Por otro lado, no ha querido entrar en más detalles sobre la batalla legal que mantiene con su ex mujer.

Colate en un photocall. (Foto: Gtres)

La reacción de Paulina Rubio

Ante este movimiento por parte de Colate, la intérprete de Ni una sola palabra ha mandado a su hermana y su cuñado a España para solucionar este conflicto con su ex. No es la primera guerra legal que tienen que librar. De hecho, ha pasado ya una década desde que se interpusieran por ambas partes diversas denuncias al no llegar a un mismo punto de inflexión.