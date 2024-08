El nombre de Colate Vallejo-Nágera y Macarena Olona se encuentran desde este miércoles, 7 de agosto, en la primera plana mediática. ¿El motivo? Ha salido a luz que se estarían conociendo, según ha confirmado el empresario en una entrevista. Sin embargo, la política ha dado un paso al frente para dar su punto de vista sobre lo ocurrido.

La reacción de Macarena Olona

A pesar de que Olona siempre ha optado por relegar a un segundo plano todo lo relacionado con su vida sentimental ha querido aclarar esta situación y ha indicado cuál es la verdadera relación que tiene con Colate.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Macarena Olona (@macarenaolona)

«Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más (…) Colate es el ex cuñado de una buena amiga mía», ha contado en La mañana de Federico. Asimismo, ha asegurado que está «sola y tranquila» y que «así quiere estar». Con estas declaraciones, la política indica que está soltera y que, por ahora, cierra la puerta al amor.

Macarena Olona, en un evento. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, Colate publicó el pasado 19 de julio una imagen junto a Macarena y un amigo mientras disfrutaban de Menorca. Lo más reseñable es que cuando nombra en la publicación a Olona añade el icono de un corazón rojo.

A pesar de las diferentes opiniones que han aportado los protagonistas de esta historia, por ahora, ambos continúan siguiéndose en sus respectivos perfiles de Instagram, donde en las últimas horas, el colaborador de televisión ha lanzado una reflexión. «Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará», ha expresado.

Las palabras de Colate

Por su parte, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha dicho en la revista ¡Hola!, que se están conociendo. «Hemos pasado un fin de semana en Menorca porque era el cumpleaños de un amigo en común. Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos… (hace una pausa) convivido», ha comentado Colate. «Nos hemos hecho buenos amigos, pero tampoco nos hemos visto de nuevo. Seguramente nos volvamos a ver», ha continuado diciendo sobre su relación de amistad con Olona.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolas Vallejo-Nagera (@colatenicolas)

Ha aprovechado esta intervención para deshacerse en halagos hacia Macarena. «Me parece una mujer inteligentísima. Muy guapa y muy simpática», ha insistido. «No hay nada que ocultar. Incluso he publicado una foto en la que salimos apoyando a un amigo que se va a presentar a las elecciones del Campeonato de la Federación de Hípica. Ella también puso una foto en sus stories», ha añadido. «Nos estamos conociendo. Me consta que nos caemos muy bien el uno al otro, pero ella tiene una vida muy ajetreada, como yo. Si tuviéramos una vida más tranquila igual nos hubiéramos visto de nuevo. Pero sé que nos volveremos a ver. No sé cuándo, pero estamos en contacto», ha terminado diciendo.