Colate Vallejo-Nájera ha confesado el feliz momento que está atravesando en cuanto a su esfera sentimental se refiere. Este miércoles, 7 de agosto, ha salido a la luz que el que fuera concursante de Supervivientes y Macarena Olona se están conociendo.

El propio Colate ha hecho unas declaraciones aclarando en qué punto se encuentra con la política, con quien ha forjado, según él una bonita amistad. Ambos han coincidido en el mismo destino vacacional junto a un grupo de amigos y la buena sintonía marcó los tiempos de ese inesperado encuentro.

Actitud cariñosa

Tal y como asegura ¡Hola!, el hermano de Samantha Vallejo-Nájera y la que fuera secretaria genera del Vox fueron vistos en Menorca en actitud más que cómplice y cariñosa.

Colate se sincera

«Hemos pasado un fin de semana en Menorca porque era el cumpleaños de un amigo en común. Ya nos conocíamos, pero nunca habíamos… (hace una pausa) convivido», ha indicado el empresario a la revista del saludo. «Nos hemos hecho buenos amigos, pero tampoco nos hemos visto de nuevo. Seguramente nos volvamos a ver», ha añadido.



Además, Colate ha aprovechado esta intervención para aclarar que ninguno de los dos tiene pareja. Por su parte, a Vallejo-Nájera no se le ha relacionado con nadie y Olona se separó del padre de sus hijos hace ya dos años. Asimismo, tampoco continúa su relación con su último novio, el músico David Romero.

Colate Vallejo-Nájera también ha querido deshacerse en halagos hacia la política. «Macarena me parece una mujer inteligentísima. Muy guapa y muy simpática», ha reconocido.

Al ser preguntado sobre si pasará algo entre ellos, el que fuera pareja de Paulina Rubio ha indicado que no sabe. «Estoy un poco descolocado con esta llamada. Pero no hay nada que ocultar. Incluso he publicado una foto en la que salimos apoyando a un amigo que se va a presentar a las elecciones del Campeonato de la Federación de Hípica. Ella también puso una foto en sus stories», ha proseguido.

Asimismo, Colate ha confirmado que tras este inesperado encuentro siguen en contacto. «Nos estamos conociendo. Me consta que nos caemos muy bien el uno al otro, pero ella tiene una vida muy ajetreada, como yo. Si tuviéramos una vida más tranquila igual nos hubiéramos visto de nuevo. Pero sé que nos volveremos a ver. No sé cuándo, pero estamos en contacto», ha explicado.

Nájera tampoco ha querido dejar pasar la ocasión para sincerarse, asegurando que esta buena sintonía la puede calificar como «la alegría del verano». «Por muchas razones», ha insistido. «No sé cómo llamarlo. Tampoco ha sido una sorpresa porque ya estábamos en contacto», ha terminado diciendo el colaborador de televisión.

Primeras palabras de Macarena Olona

Macarena Olona, que siempre ha relegado a un segundo plano su vida sentimental, ha roto su silencio y ha hablado sobre la verdadera relación que tiene con Colate en La mañana de Federico.

«Le he ayudado en un problema legal que tiene, nada más (…) Colate es el ex cuñado de una buena amiga mía», ha contado en el citado programa de radio. Por otro lado, ha asegurado que está «sola y tranquila» y que «así quiere estar».