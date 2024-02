Colate muestra su lado más tierno: «Necesitaba el calor de la familia»

La distancia, cuando hablamos de lazos familiares puede ser un ‘problema’. El no estar cerca de los tuyos hace que el sentimiento de echar de menos aflore y vaya in crescendo a medida que pasa el tiempo. Eso mismo es lo que le ocurre a Colate, que vive en Miami, Estados Unidos. Esto hace que no pueda estar todo lo que él quisiera cerca de su entorno más cercano aquí en España. De eso mismo ha hablado, mostrando así su faceta más cercana, con los medios de comunicación.

Colate junto a María José-Suárez y Álvaro Muñoz Escassi / Gtres

Colate se sincera

Con motivo de la presentación del nuevo reto profesional de Álvaro Muñoz Escassi, que ha lanzado D.O.Rioja, Famos, un nuevo vino, numerosos rostros conocidos han acudido a apoyar al empresario, entre ellos, como no podía ser de otra manera, su pareja, María José Suárez. Asimismo, Colate también ha estado entre la lista de invitados VIP.

Después de posar en el photocall habilitado ha atendido a la prensa y ha sido cuando el ex de Paulina Rubio ha mostrado su faceta más cercana y se ha sincerado acerca de lo que añora al vivir al otro lado del charco pese a que viaja con frecuencia a España. «Para eso estamos aquí, para apoyarlo porque ha sido un esfuerzo grande para él», ha dicho en un primer momento sobre Escassi antes de profundizar sobre su esfera privada.

Samantha Vallejo-Nágera junto a su hermano Colate / Gtres

«Ahora que estoy aquí estoy disfrutando muchísimo de mis sobrinos. El mejor momento del día es cuando llego a casa y me recibe mi sobrino Roscón, que es todo un espectáculo y, bueno estoy feliz aquí de estar en familia, en casa en España. Trabajando demasiado, pero disfrutando luego de ese calor familiar que me hacía un poco falta», ha contado

Sobre su nuevo reto televisivo

Colate Vallejo-Nágera ha fichado por TVE y se suma así al casting de Baila como puedas tras participar en ¡Mira quién baila! en el año 2014. Sobre este nuevo reto profesional también ha hablado. «Es una cosa totalmente distinta por mucho formato de baile que he visto. Que yo, a pesar de mis dificultades bailando siempre me ha gustado ver bailar y este programa me parece alucinante y creo que le va a gustar muchísimo a la gente», ha revelado, muy emocionado.

Hace tan solo unos días, quiso agradecer al ente público su fichaje y lo hizo a través de las redes sociales. «Estoy muy feliz y agradecido de formar parte de este gran proyecto @bailacomopuedas_tve que presentamos esta semana y que pronto podremos compartir por @rtve. Un honor trabajar con tanta gente buena y un súper equipo detrás, desde el primero hasta el último están haciendo de esta, una experiencia espectacular. Muchas gracias a todos», indicó, orgulloso de poder estar en el que promete ser uno de los espacios de la temporada.