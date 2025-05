Paulina Rubio, acusada de un presunto maltrato físico a su hijo y obligada a ir a terapia familiar

Nuevos problemas para Paulina Rubio. En medio de su particular guerra judicial con Colate Vallejo-Nágera, la artista ha sido acusada de presunta agresión a su hijo de 14 años, nacido fruto de su relación con el mencionado. Según el informe policial que ha sacado a la luz el programa Despierta América, el episodio ocurrió en Miami, concretamente en la casa de la intérprete, donde madre e hijo discutieron fuertemente después de que esta castigara al menor sin teléfono. Una situación que se volvió aún más tensa cuando Paulina presuntamente terminó agrediendo al adolescente. Un supuesto acto que hizo que la cuidadora del hogar, Amber Glasper, al escuchar los gritos, decidiera llamar a la policía, que se vio obligada a intervenir.

Como resultado del conflicto, se convocó de urgencia una audiencia virtual el pasado viernes en Miami, en la que participaron Paulina Rubio, Colate y la propia Glasper, quien habría sido testigo del enfrentamiento. El caso aún no tiene una resolución definitiva, pero ya se ha tomado una primera medida cautelar. Y es que la jueza encargada del caso ha ordenado que tanto la cantante como su hijo asistan a terapia familiar obligatoria, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar del menor.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera en los Latin Grammys en Las Vegas. (Foto: Gtres)

Por ahora, el procedimiento legal continúa en desarrollo, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre la investigación y las medidas legales que podrían derivarse de este delicado episodio familiar. No obstante, pase lo que pase, durante la audiencia, Paulina ha negado en todo momento que agrediera a su hijo. De hecho, Sandra Hoyos, su abogada, ha hecho hincapié en que el altercado «no sucedió como se ha contado» y que la mexicana tan solo buscaba castigar al menor por su mala conducta. Además, ha señalado que podría ser una estrategia por parte del español para llevarse a vivir a su hijo a España.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

En medio del revuelo generado, Beatriz Cortázar ha añadido más datos sobre lo ocurrido, asegurando que hay «una investigación abierta» y que no es la primera vez que esto ocurre. «En esta ocasión sí que ha habido una reacción por parte de esta tutora legal. Y en España hay un procedimiento desde el verano pasado, que está pendiente de que se puedan realizar declaraciones, lo que ocurre es que, al no estar este menor, no se pueden realizar», explicaba la periodista desde el programa Y ahora Sonsoles.