Laura Fa ha sido la protagonista de lujo para el canal de Youtube ‘La Fábrica 1931’ que conduce Gabriel Rufián. La charla entre ellos se ha convertido en toda una bomba por las jugosas declaraciones que la colaboradora de televisión ha concedido. Sus compañeros de ‘Sálvame’ no han salido demasiado bien parados. Chelo García Cortés, María Patiño o Paz Padilla no estarán demasiado felices con las declaraciones de la catalana.

«Una periodista e historiadora de Badalona que veranea en el Port de la Seva y que siempre hace apología de la vida en los cámpings. Era fan del Básquet y empezó en radio Badalona comentando las novedades de la Peña. Tiempo después llegó a la prensa del corazón, y ahora mismo trabaja en el «Tot Es Mou», «Obrint Fil», «Sálvame», el «Vostè Primer» de Marc Giró y la revista «Lecturas». Así ha presentado el político a su invitada para dar paso a una catarata de titulares.

Laura Fa es en la actualidad una de las colaboradores más carismáticas del magacín de tarde de Telecinco, pero para llegar a ese confort y reconocimiento ha tenido que enfrentarse a temores: «Empecé en Sálvame con muchísimo miedo. No quería que nadie supiera nada de mi vida». Lo que sí reconoce es que le cuesta manejarse en un escenario en el que los colaboradores son los propios objetos de debate: «Al final te adaptas y estoy cómoda. Ahora lo llevo mejor, intento estar en un segundo plano». Pero reconoce que el truco para ella está en no acudir con demasiada asiduidad: «Voy pocos días, procuro no ir mucho».

El diputado de ERC le preguntaba por su bronca más fuerte en el programa y Fa no tenía dudas de señalar la que tuvo con Kiko Matamoros: «Hemos estado meses sin hablarnos. Pero no lo llevo mal. Si no me hablas, no me hables. Me agobiaba un poco más, en la época chunga, que no quería coincidir en plató conmigo».

Después de una breve introducción hablando de su papel en ‘Sálvame’, llegó el momento de empezar a repartir estopa. El primer recado se lo llevaron los directores: «Nos tratan a veces como a niños. Me hacían coincidir con Matamoros, pero el rato en que él venía, yo salía al pasillo. Juegan un poco con la psicología los directores».

Sobre el resto de colaboradores, Laura comentó que «Jorge Javier un genio». Fue de los pocos que se llevó une logio. De María Patiño afirmó que es «una persona peculiar». Mucho más crítica se mostró con Paz Padilla, a la que ve «desubicada»; y especialmente con Chelo García Cortés, a la que tachó de «antigua» y de que «está en edad de jubilarse. Chelo está totalmente superada, y mira que Chelo era un ídolo de masas»

Otro que salió mal parado de la charla de Fa con Rufián fue Bertín Osborne: «Osborne siempre fuera. Es de los peores machirulos que he visto y escuchado nunca. Lo he visto una vez en mi vida, pero cada vez que va al Deluxe, le mando mensajes a la directora. ¿Este señor? De todos los aspectos que puedas hablar, Osborne siempre no».

Por último, Laura Fa se mordió la lengua para hablar de Ana Rosa Quintana: «No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa. No puedo decirlo!». Sin embargo sí que se atrevió a decir algo de Susanna Griso, su rival en las mañanas: «No me gustan muchas de las cosas que hace».