Kiko Matamoros no gana para disgustos. El colaborador de ‘Sálvame’, que se encuentra en un momento personal delicado debido al distanciamiento con su hija, Anita Matamoros, ha sido víctima de una confusión con la que literalmente han acabado con su vida. Resulta que, el tertuliano ha compartido el pantallazo de un medio de comunicación que ha dado la noticia de su propio fallecimiento. Hecho que ha dejado en completo ‘shock’ al exmarido de Makoke.

Sin pelos en la lengua, Matamoros ha dedicado unas palabras en su perfil de Instagram junto a la información que se estaba dando sobre él. “Lamentablemente, parece ser que he fallecido y no me he dado ni puta cuenta. Ya os iré contando como son las cosas en el más allá”, ha escrito con ese humor que tanto le caracteriza. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios de su entorno más cercano. “Eterno pichón”, ha escrito Pipi Estrada entre risas. Por otro lado, Pitingo ha comentado: “¡Qué susto, Kiko!”.

El colaborador no deja de estar en el punto de mira. De hecho, hace unas semanas confesó que ya no formaba parte del grupo de comentaristas del ‘Deluxe’. Una decisión que ha tomado él y no en forma de despido como se había rumoreado. El ‘Deluxe’ lo he dejado por voluntad propia”, escribió en su perfil de Twitter zanjando así todo tipo de habladurías. Una decisión, que no ha aclarado si es de manera definitiva o temporal.

Hace tan solo unos días Kiko Matamoros protagonizaba la portada de ‘Lecturas’ junto a su pareja, Marta López. En exclusiva, el colaborador, que ha estado recientemente de viaje con la modelo en Sudáfrica, ha dejado unas duras declaraciones sobre situaciones que ha vivido últimamente. De hecho, ha llegado a decir que no ve claro el futuro de ‘Sálvame’ tras los últimos datos de audiencia del formato que se emite de lunes a viernes en Telecinco. «No sé por dónde va a tirar», añadió reflexivo.

Kiko, también fue crítico con algunos tertulianos que forman parte del formato presentado por Jorge Javier Vázquez, aunque no ha dado nombres. “Hay gente que tampoco pertenece a la última hornada y que están ahí que a mí particularmente como espectador no me producen ningún interés», dijo sin pelos en la lengua. Incluso llegó a reconocer el trabajo de Miguel Frigenti, con quien ha tenido algún que otro tenso rifirrafe. “Frigenti tiene mucho que ofrecer y que dar, me parece muy bueno. Yo el reconocimiento profesional a quien lo merece se lo hago», expresó sincero. Incluso llegó a expresar que, «Hay, sin embargo, otros (vamos a decir triunfadores) que no acabo de entender lo que tienen, el secreto de su éxito».