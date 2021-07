Kiko Matamoros muestra su rostro tras su operación número 12

Cejas, pómulos, nariz, cuello, orejas… Hay pocas partes que Kiko Matamoros no se haya retocado en su búsqueda de la eterna juventud. Este lunes el colaborador ha vuelto al trabajo tras su última operación estética que ha mantener en secreto hasta este 5 de julio. Ha sido su intervención número 12 y, la verdad, es que la expectación era máxima.

Lejos de aparecer a las 16 de la tarde junto a sus compañeros, Kiko no ha pisado el plató de ‘Sálvame’ hasta las 20 de la tarde, cuando a llegado en una ambulancia, tumbado sobre una camilla y portado por un trabajador médico. El misterio ha sido máximo y una gorra, gafas de sol y mascarilla negra ocultaba su rostro hasta el final. «Estoy mareado», confesaba tras bajar de la ambulancia y añadir que solo podía sentarse en sillas altas. «Si puedo estar de pie, mejor», decía finalmente.

«Estoy mareado, pero creo porque llevaba una hora en la ambulancia», ha dicho para tranquilizar a sus compañeros, especialmente a Lydia Lozano, que se ha mostrado muy atenta con él. «Hoy han hecho 13 días desde mi operación. Tengo que estar enfajado hasta la semana que viene, el miércoles», ha dicho aun sin desvelar su nuevo rostro.

Lo primero que ha mostrado es la zona de la oreja izquierda, donde le han hecho una incisión para que esta pareciera más natural. A pesar de parecer algo simple, el colaborador tenía un gran derrame en la zona del cuello y el pecho. «Me he hecho en los ojos un blefaroplastia de los párpados», ha añadido, ya quitándose las gafas de sol.

«Me he hecho lo de la oreja, los ojos y me he extraído las glándulas mamarias», ha seguido, dejando a sus compañeros sin palabras. «Porque es algo que tiene el hombre y no vale para nada. Te pueden provocar un cáncer de mama y es importante para que el pecho tenga un aspecto firme». «No me ha dolido nada. Lo que sí es molesto es lo del abdomen porque es una liposucción, me ha quitado una barbaridad de grasa, ¡3 litros! No pensaba que tenía tanta. De tripa y flancos. Me han hecho primero la lipo y luego la marcación abdominal», ha contado, explicado que en la marcación «te colocan unos tubos que tienes durante unos días, oprimen y marcan tu abdominal natural. Han sido 4 horas de quirófano».

«Llevo unas cánulas pegadas a la piel que facilitan que en la zona en la que ha habido grasa, que te tapaban el abdominal, pues para que se marque. Es un proceso de 6 meses. Es una faja entera», ha seguido Matamoros, que después ha mostrado de qué se trata con unas fotografías. «Este es mi aspecto ahora si me descubriera. Me han curas cada 2 días», ha señalado.

¿Y por qué se ha hecho esto? «Me lo he hecho porque tengo el interés de llegar a los 70 años como si tuviera 40. La próxima va a ser la papada», ha desvelado.