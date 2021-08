Kiko Matamoros se moja y opina sobre el nuevo novio de su hija Anita

Kiko Matamoros y Marta López han acudido este pasado miércoles al estreno de la película “García y García”. Mientras que el colaborador ha resumido el espectacular viaje que ha realizado junto a su chica y ha opinado acerca del novio actual de su hija Anita, confesando que le gustaba más el anterior, Marta optaba por expresar su malestar con las críticas recibidas por parte de toda esa gente que daba por hecho que la escapada de ensueño había sido pagada por Kiko cuando no ha sido del todo así.

Además, el colaborador ha querido pedir disculpas a Anabel Pantoja por el daño que le hayan podido causar las palabras con las que se ha referido a ella en su última entrevista e incluso ha lamentado la situación que está atravesando por los intentos de boicot que está sufriendo su boda con Omar Sánchez.

El conflicto entre Kiko Matamoros y su hija sigue muy vivo. No hay relación alguna y los últimos acontecimientos no ayudan. Según se ha publicado, Anita hace ciertos comentarios negativos sobre su padre en público, algo de lo que su padre comenta que «está en su derecho a opinar y yo en mi derecho a reservarme la opinión. No es agradable, pero tampoco es traumático».

Más ácido se ha mostrado al hablar de Nacho Santandreu, un empresario 16 años mayor que la influencer: «Lo único que se de él es lo que he visto físicamente y a mí me gustaba bastante más el anterior porque sí lo conocía, era un gran tipo con el que he tenido comunicación, correctísimo y no sé, a mí me parecía una muy buena compañía para mi hija, lamento que no estén juntos y es lo único que puedo decir. De este lo único que he visto son fotos que no se corresponden con las que salen en Instagram y cuando me enteré de quién era estaba un poco confundido».

La polémica de Kiko Matamoros con Anabel Pantoja

Es ya muy habitual que Kiko y Anabel se enzarcen en discusiones que llevan a un punto de no retorno. Sobre su última enzarzada, Matamoros opina que: «A mí me preguntan por el programa y por algún compañero y me preguntan por ella y doy mi opinión, pero a mí no me interesa, ni me apetece hablar de Anabel Pantoja. Luego ha dicho otra cosa y es que cómo cobro. Pues lo sabe la gente que me paga. En este caso, dice que cómo cobro las exclusivas, pues mi parte las retiene absolutamente la revista y se la lleva hacienda, si le parece mal y ella es capaz de conseguir que cobre algo de las exclusivas que concede a la prensa escrita, pues que me diga cuál es el secreto». Y zanja con un buen zarpazo: «De todas formas, debería preocuparse más de los problemas de su tía y de su familia y de cómo cobraba ella y de lo que debe a Hacienda».

En este punto, Marta López también se mostró visiblemente molesta a raíz de la polémica por su último viaje: «Yo por la parte que me toca sí que me gustaría decir que al final me ofende un poco que tengan que considerar que el viaje lo ha pagado él por el hecho de ser el hombre y por el hecho de ser mayor que yo cuando en la revista se puede leer lo que ha sido el viaje, pero lo he dicho yo en mis redes, que es un viaje que le regalado yo».