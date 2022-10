Carmen Borrego se aleja del foco mediático y pone tierra de por medio

Carmen Borrego no está atravesando su mejor momento. Después de que la boda de su hijo no saliese como esperaba, ahora ha tenido que hacer frente a un nuevo varapalo familiar tras salir a la luz unos audios de su nuera, Paola Olmedo, que no la dejan en buen lugar. Además de arremeter contra Alejandra Rubio y reírse de Terelu Campos, la esposa de José María también tuvo espacio para su suegra.

“Me han dolido muchas cosas, pero la falta de empatía con alguien al que le has dado todo y le has abierto las puertas de tu casa… Desde que mi hijo conoció a Paola he sido muy feliz, me ha acercado a mi hijo, las cosas podrán volver a ser lo mismo. Pero he visto una cara de Paola que no conocía, que hasta que no me lo habéis puesto no he sido consciente. Esa cara que he visto no me ha gustado. Yo a esta Paola no la conozco”, sentenció en Sálvame. Ahora, tras el disgusto, la colaboradora ha puesto tierra de por medio y ha decidido alejarse del foco mediático por unos días.

Con motivo del puente por Halloween, la hija de María Teresa Campos ha hecho una escapada junto a su marido para hacer borrón y cuenta nueva a lo que está pasando este última semana con su hijo y su nuera. Así lo ha hecho saber ella misma a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una foto muy emotiva con el hombre que está siendo su refugio en estos momentos. “Siempre a mi lado, te quiero”, ha escrito a su marido José Carlos. Y es que, esta última polémica no ha sido fácil para ella, llegando incluso a tomar la determinación de no volver a hablar del tema.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos)

Estos últimos días, Carmen Borrego también ha querido lanzar un mensaje a su hijo, que se ha visto envuelto en esta mediática pelea iniciada por su mujer. “Mantengo que mi hijo está por encima del mundo, pero mi vida también es importante. Respeto su vida pero él también tiene que respetar la de los demás. Ya para mí no todo vale”, confesó en el plató televisivo. Tras esto, la hija de María Teresa Campos quiso recalcar en sus redes sociales que la boda de José María fue uno de los días más felices de su vida: “Todos nos equivocamos, pero siempre estaré a vuestro lado. Vuestra felicidad es la mía”. Un acto de querer acercar puentes con su nuera y olvidar lo que ha pasado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos)

Tan solo unos días después era Alejandra Rubio quien se sentaba en el plató de Fiesta para desvelar que la mujer de su primo les había mandado un mensaje a cada una pidiéndoles perdón. Aunque Carmen Borrego no ha continuado con la polémica, sí que ha querido dejar claro en el universo 2.0 que, para ella, lo más importante es su hijo: “Recuerda que siempre estaré aquí!!!”. Pero el escándalo no quedó ahí pues, por si fuera poco, la hermana de Terelu Campos comunicó en exclusiva que iba a ser abuela, pues Paola estaba embarazada de su primer hijo. Una buena nueva que eclipsó por completo los malos rollos, pues además de ser el primer nieto de la televisiva, también será el primer bisnieto para María Teresa Campos. Y es que, las alegrías suman más que las tristezas y Carmen Borrego lo ha dejado bien claro.