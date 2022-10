Carmen Borrego anuncia que será abuela en medio de la polémica con su nuera

Inmersa en la polémica por las últimas declaraciones de su nuera, Paola Olmedo, Carmen Borrego parece haber encontrado un oasis en medio del desierto. Y es que, la colaboradora puede haber llegado a pensar que después de la tormenta siempre sale el sol, razón por la que ha tenido oportunidad de dar una buena nueva que mucho tiene que ver con su queridísimo hijo.

Según ha podido saberse hace escasas horas, la colaboradora estaría a punto de convertirse en abuela ya que su hijo José María y su esposa están esperando un bebé. Una nueva etapa que la hermana de Terelu Campos estaría esperando como agua de mayo, y que además quizá pueda servir como perfecto puente para zanjar el malestar existente entre ella y la futura madre primeriza, sobre todo teniendo en cuenta que se han filtrado unos audios en los que esta última habla mal tanto de Carmen como de todas las integrantes del clan Campos.

Pese a que aún quedan horas para que se publique el nuevo número de Lecturas, desde la página web de la revista en cuestión han querido lanzar un adelanto que no ha pasado inadvertido para nadie. Y es que, el medio en cuestión ha hecho de Carmen Borrego la gran protagonista de su semana con una entrevista en la que promete desvelar cómo se encuentra su relación con el resto de las Campos y también con Paola Olmedo después de que hayan salido a la luz unas declaraciones en las que esta arremete contra su suegra al decir, por ejemplo, que tiene “mucha papada”. Sea como fuere, lo que sí parece estar claro es que la futura llegada de este bebé a la familia quizá sea una señal para que ambas mujeres consigan limar asperezas, algo que probablemente José María desea con todas sus fuerzas.

Según ha desvelado la revista en cuestión, el hijo de Carmen le habría comunicado la gran noticia del embarazo de su esposa a la futura abuela haciéndole entrega de una caja con una prueba de embarazo y un chupete dentro. Algo que, como no podía ser de otra manera, llenaba de felicidad a la colaboradora de Sálvame: “Cuando me dieron la noticia salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca. No podía dejar de llorar”, ha señalado, visiblemente emocionada por todo lo que está por venir, y dejando atrás las rencillas para dar comienzo a una nueva vida familiar. No obstante, la declaración escogida por el equipo de Lecturas para abrir el miércoles ha sido: “Mi hijo se ha ganado el cielo”. Unas palabras con las que Carmen deja entrever que considera que José María es muy buena persona, aunque aún habrá que esperar unas horas para saber el contexto y si la hija de María Teresa Campos las pronuncia para lanzar un dardo a su nuera y continuar con una guerra familiar que está más viva que nunca.