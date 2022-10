¿Cómo se encuentra realmente María Teresa Campos? Esa es la pregunta que busca respuesta en la actualidad y que circula por algunos corrillos después de ver las imágenes que publicó Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos acudió a visitar a su abuela el pasado fin de semana y no dudó en compartir algunas instantáneas de su visita, pero han generado un debate inesperado en torno al estado de salud de la octogenaria periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc)

En las fotografías aparece Alejandra Rubio sentada en el sofá junto a María Teresa Campos, escuchando alguna anécdota que le está contando. Sin embargo, se aprecia a su abuela con un aspecto cansado que ha despertado la preocupación de varios seguidores, que no han dudado en comentarlo. Bien es cierto que en otra imagen aparece leyendo un artículo de prensa en actitud muy relajada. VIPS como Tamara Gorro, María Patiño o Cristina Cifuentes no se han resistido a comentar la publicación con emojis de corazones.

A sus 81 años, la salud de María Teresa es objeto de debate desde hace años, si bien ha sido ella la que más incertidumbre ha generado cuando se le ha preguntado por ella. Sin ir más lejos, el pasado mes de agosto atendió a los medios de comunicación y no dejó muy buenas noticias al respecto. La periodista revelaba que «Me encuentro bien pero me puedo encontrar mejor». Pero lo cierto es que no estaba muy convencida de sentirse plena o de manera óptima: “Estoy pasable, bien, bueno…».

En la misma línea se mostraba Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos intervino en Sálvame para valorar cómo veía a su madre y dejó una frase lapidaria: «Tengo miedo a perder personas que son importantes, tengo miedo a los cambios y tengo miedo a no estar a la altura de lo que se me pueda exigir en estos momentos de mi vida».

Las hijas de la presentadora no son ajenas a que el tiempo pasa para todos y que su progenitora ya sobrepasa los 80 años: «En estos momentos nos corresponde a todos estar a la altura de lo que ella nos ha dado. Cuando las madres se hacen mayores te das cuenta: es que mi madre me necesita. Y me necesita ella más a mí que yo a ella. Tengo una madre maravillosa y lo más importante que podemos hacer es devolverle el amor que nos ha dado», dijo Carmen Borrego.

Retirada por completo de la televisión, a María Teresa Campos le hubiera gustado tener otro final más acorde a su trayectoria. Durante los últimos años no escondió su deseo de retirarse ante las cámaras y en los platós que durante décadas fueron su segunda casa. Sin embargo, ninguna cadena consideró oportuno contar con sus servicios y ahora disfruta de una relajada vida de jubilada en su casa de Madrid, ubicada en Aravaca.