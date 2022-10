Carmen Borrego sufre una crisis de ansiedad tras su entrevista: “He metido la pata como madre”

Carmen Borrego ha pasado de la felicidad a la profunda tristeza en cuestión de horas. Si bien era hace casi un día cuando la colaboradora daba a conocer que se convertiría en abuela al estar su hijo José María esperando un bebé junto a Paola Olmedo, ha sido durante esta misma tarde cuando la hija de María Teresa Campos se ha derrumbado en pleno plató de Sálvame.

Como no podía ser de otra manera, la hermana de Terelu Campos se hacía eco de la buena nueva dando una exclusiva sobre el embarazo de su nuera. Algo duramente criticado por algunos de sus compañeros, como es el caso de Kiko Hernández, que no ha tenido reparo en atacar a la tía de Alejandra Rubio con unas palabras que han llegado directas a su corazón: “Carmen ha preferido hacer una exclusiva antes que escuchar a su hijo, que le ha dicho: ‘Mamá, no lo hagas’. Tu hijo hoy se está comiendo 50.000 medios porque tú no has sabido decir que no a la pasta”. Unas declaraciones cargadas de reproches que han hecho que Carmen rompiera a llorar para después admitir que no aguanta más el acoso y derribo proporcionado por algunos de los colaboradores del programa de las tardes de Telecinco: “Lo estoy pasando fatal, no puedo ni respirar. Mi hijo está nervioso, lo está pasando mal. No hemos cometido ningún delito, no hemos matado a nadie… Lo hecho, hecho está”, comenzaba explicando, para después entrar en más detalles y entonar el mea culpa públicamente: “Es mi hijo, pero no puedo con esto, porque me hace daño. He reconocido absolutamente todo, pero no puedo más. He metido la pata como madre. Nunca me he equivocado como madre, pero ahora sí”, zanjaba, dejando entrever que la exclusiva otorgada a Lecturas no ha agradado especialmente ni a su hijo ni a la esposa de este.

Por si fuera poco, Borrego también ha hecho referencia a las súplicas de José María a la hora de pedir encarecidamente a su progenitora que abandone su puesto habitual en Sálvame: “Mi hijo me ha pedido que no estuviera hoy aquí. Me ha pedido que dejara mi trabajo. Yo le he dicho: ‘Lo siento, hijo mío, pero tengo que trabajar’. Seguramente hubiera sido lo más cómodo, pero si lo hubiera hecho me hubiera parecido de una cobardía que no estoy dispuesta a aceptar. Mi hijo no me puede pedir a mí que yo no venga a trabajar”, señalaba, aunque sin poder evitar que las lágrimas cayeran por su rostro ante la disparidad de opiniones con alguien tan cercano a ella.

Dado el sofocón y la crisis de ansiedad que estaba sufriendo Carmen, a Terelu no le quedaba más remedio que irrumpir telefónicamente para brindar todo su apoyo a su hermana: “Todos sabíamos que iba a salir esto. Todos sabemos dónde trabajamos (…) Pongo mi mano en el fuego porque mi sobrino no quiere tener prensa todos los días”, defendía, mientras que Borrego aseguraba que, aunque los futuros padres primerizos no quieren exponerse, ella quizá se ha equivocado a la hora de anunciar a bombo y platillo el embarazo.