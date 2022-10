Carmen Borrego acaba de hace un feliz anuncio. En medio de la polémica por unas recientes declaraciones de su nuera, Paola Olmedo -después de que se filtraran unos audios en los que la mujer de su hijo hablaba mal tanto de ella como de su familia-, la hija menor de María Teresa Campos ha confirmado que va a convertirse en abuela. Sin duda, una feliz noticia para la colaboradora, que con la llegada de su primer nieto puede poner fin a estos recientes desencuentros que, sin lugar a dudas, le han generado más de un disgusto.

Ha sido en una entrevista en la revista Lecturas donde la colaboradora ha anunciado la noticia. Unas declaraciones en las que, además de revelar que va a ser abuela, también responde de manera tajante a la polémica de los audios de Paola Olmedo: “Mi hijo se ha ganado el cielo”, ha dicho la hija menor de María Teresa Campos. Según ha contado Carmen, su hijo, José María Almoguera, le comunicó la noticia entregándole una caja con una prueba de embarazo y un chupete dentro. Un regalo que le hizo una gran emoción: “Cuando me dieron la noticia salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca. No podía dejar de llorar”, ha contado la colaboradora. Para Carmen Borrego, este será su primer nieto, al igual que el primer hijo para José María. No así para su mujer, Paola, que tiene dos de una relación anterior. Paola, de 33 años, nació en Argentina, pero lleva ya tiempo en España viviendo con su madre.

Para la que también la llegada de este bebé será un debut es para la madre de Carmen Borrego. María Teresa Campos, de 81 años, se estrenará como bisabuela con la llegada del primer hijo de su nieto. La veterana comunicadora todavía no se ha pronunciado sobre esta feliz noticia, pero seguro que es algo que le hace mucha ilusión, dado que mantiene una estrecha relación con sus tres nietos, de los que siempre ha estado muy pendiente. Es más, en varias ocasiones la hemos podido ver en publicaciones en las redes sociales de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

La llegada de este bebé se produce en un momento, no obstante, complicado. La propia Carmen declaró hace unos días que estaba disgustada por los audios de su nuera, en los criticaba duramente a su hermana, Terelu Campos, y a su sobrina, Alejandra Rubio. Carmen Borrego aseguró que los comentarios de Paola le habían dolido mucho e incluso llegó a pedir disculpas a su hermana y a su sobrina por esto: “Lamento lo que está ocurriendo, que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. No quiero perjudicarle, tienes todo mi apoyo”, dijo la colaboradora que, además, comentó que había hablado con su nuera y que estaba preocupada por la situación.