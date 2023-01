Ni el delicado estado de salud de María Teresa Campos (81) sirve de tregua para las polémicas que en las últimas semanas rodean al Clan Campos. La última ha sido la desvelada esta misma semana por el colaborador de Sálvame, Kiko Hernández (46), que asegura que la persona de máxima confianza de la veterana presentadora, su chófer, Gustavo Guillermo, que lleva a su servicio más de tres décadas, habría grabado durante años conversaciones privadas e íntimas de las hijas y nietos de la periodista.

Kiko Hernández ha tachado a Gustavo de ser «el topo» de la familia, afirmando incluso que el chófer estaría dispuesto a sentarse en un plató de televisión para contar las intimidades de la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz. Asimismo, el colaborador dice tener una captura de pantalla en su poder donde se puede leer claramente la desconfianza que Carmen Borrego (56) tiene de Alejandra Rubio (22), respecto «a que su sobrina avisa a la prensa». Algo que ha sido motivo durante años de un tira y afloja en la relación de tía y sobrina.

Alejandra Rubio ha podido responder a las declaraciones del ex concursante de Gran Hermano desde el programa en el que colabora, Fiesta, esta misma tarde. «No confío en nadie», ha dicho la nieta de María Teresa Campos que, lejos de apaciguar la polémica, se ha posicionado del lado de Gustavo. «Yo sí me fío de Gustavo, y no me creo todo lo que se está diciendo, no sé si eso es 100% real», ha confesado.

«Es una historia complicada y depende de cómo lo mires. Todos, en algún momento de la vida, podemos desahogarnos con ciertas personas, pero esto hay que hacerlo con amigos íntimos o la familia. Si estas grabaciones existen, debe haber un motivo muy importante para que se hayan hecho. Si Gustavo sale en el futuro a hablar, a mí él se me caería con todo el equipo. Sería una gran decepción para mí que se sentara en un plató para ir contra nosotras. Claro que sabe muchas cosas, lleva 34 años con mi abuela», ha añadido Alejandra.

La tertuliana ha puesto además de manifiesto, una vez más, lo poco que le gusta que Kiko Hernández esté cerca de su familia. «Gustavo se ha fiado de un señor (Kiko Hernández) del que no se tenía que fiar, lo mismo le dije a mi tía. Mucho abracito, mucho amigo, pero no tepuedes fiar. Entiendo que con un amigo te puedes desahogar en un momento dado, pero es que Kiko no es amigo y se lo dije a Gustavo en su día».

Asimismo, en la misma intervención, Alejandra ha confesado haber hablado con Gustavo después de que saltará la noticia, aunque se ha negado a revelar el contenido de la conversación que ambos han mantenido. «Está pasándolo mal, está muy dolido. Se han dicho cosas tan fuertes que, si yo fuera él… y se lo he dicho», ha zanjado la hija de Terelu Campos (57), haciendo referencia a posibles medidas legales del conductor al colaborador de Mediaset.