El Clan Campos no pasa por su mejor momento. Después del ingreso de María Teresa Campos (81) el pasado 11 de enero, en el Hospital de la Luz, recibiendo el alta horas después, que hizo saltar todas las alarmas sobre el delicado estado de salud de la veterana presentadora, Kiko Hernández (46), desvelaba esta misma semana en el programa Sálvame que existen unas polémicas grabaciones que la persona de máxima confianza de la periodista, su chófer, Gustavo Guillermo, habría realizado durante años, a Carmen Borrego (57) y otros miembros de la familia.

«Una de ellas la hizo su novia, Ainhoa, en el coche. Carmen llamó a Gustavo para desahogarse y él puso el manos libres. Estaba muy enfadada con su hermana y su sobrina», contó el ex concursante de Gran Hermano, que este viernes, decidía someterse al polígrafo en Viernes Deluxe para demostrar que su información era cierta.

Así, una de las preguntas clave de la noche fue que si al colaborador le consta que Gustavo se ha lucrado a escondidas de la familia Campos dando información a la prensa. Kiko Hernández respondió tajante: sí. A lo que el polígrafo de Conchita le dio la razón. «Me cuesta muchísimo creer eso», aseguró entonces Borrego, mientras negaba con la cabeza, escéptica. «Te cuesta porque la información del hospital la han desmentido, y vale, pero que esa la hayan desmentido no quiere decir que no lleve años haciéndolo y a la misma persona siempre».

Hernández aseguró además que Gustavo se ha burlado de las hermanas Campos en reiteradas ocasiones, y aquejado sobre su trabajo y las condiciones laborales de este, llegando a afirmar incluso que el chófer estaría barajando la posibilidad de firmar un contrato millonario como concursante de la próxima edición de Supervivientes, para alejarse así de la familia y dar un giro de 180º a su vida profesional.

Y eso no es todo. Casi al término de la entrevista, Kiko confesó que no volverá a visitar a María Teresa Campos para evitar un enfrentamiento cara a cara con Gustavo. «Ya es absurdo. Imagínate ver al chófer, a Terelu Campos (57) cabreada, ya es absurdo. Es lo mejor para vosotras, que no vaya», dijo. A lo que Carmen Borrego respondió: «En este momento cuanta menos gente aparezca en casa mejor». Una declaración de la colaboradora de Mediaset que desvió por completo la atención de la conversación e hizo que Jorge Javier Vázquez (52) le preguntase el porqué: «Tiene que estar tranquila».

«Mi madre es hace tiempo la que no quiere ver a nadie. Uno de los problemas fundamentales que ha tenido mi madre es que ella se ha aislado, pero porque ella ha querido. Ha dejado de hacer la partida, de dejar de quedar con amigas», desveló la pequeña de las Campos. «Hace tiempo que mi madre no quiere ver a nadie. No somos sus hijas las que la aislamos. Yo nunca he estado en contra de que nadie vaya a casa de mi madre. Quien hace feliz a mi madre hace feliz a toda la familia. Nunca nos hemos negado a que nadie que la haga feliz esté al lado de mi madre. Nunca», zanjó.