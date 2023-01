La reaparición menos sonada de Jorge Javier Vázquez

Ha pasado casi un mes desde que tuvo lugar el inicio de las conocidas como vacaciones de Navidad para Jorge Javier Vázquez. Teniendo en cuenta que el presentador es uno de los rostros más conocidos de Telecinco gracias a sus apariciones en distintos programas y en virtud de maestro de ceremonias, fue hace unas semanas cuando optó por tomarse un descanso de sus quehaceres laborales para volver con más fuerza que nunca. Una nueva toma de contacto con la rutina que ha tenido lugar durante esta misma tarde en Sálvame, cuando el de Badalona ha reaparecido dispuesto a unirse al esquema de trabajo de la cúpula de la manera más liviana posible.

En torno a las 16:00 horas de la tarde, Jorge Javier ha dado pistoletazo de salida al espacio televisivo en cuestión, no sin antes aclarar algo sobre su retiro temporal: «Ya lo dije, me voy de vacaciones, se acaban mis vacaciones y aquí sigo», comenzaba explicando, contestando así a los rumores que apuntaban a que quizá los directivos de Mediaset podrían haber prescindido de su trabajo: «Aquí estoy, en mi puesto de trabajo, no hay más (…) Y como diría Mariano Rajoy, fin de la cita», zanjaba, visiblemente enfadado por todo lo comentado, aunque de cierto modo contento por poder tener la oportunidad de explicarse y de retomar su trabajo con total normalidad.

Sea como fuere, lo cierto es que esta no ha sido la vuelta a la televisión más mediática de los últimos meses en Telecinco. Muchos han sido los presentadores y colaboradores que se han ido y que han reaparecido en algún momento determinado, y sin embargo, han tenido mucha más repercusión que el propio Jorge Javier. Algo que resulta bastante extraño teniendo en cuenta la popularidad del comunicador en la cadena de Fuencarral. No obstante, compañeros como Kiko Hernández han querido aclarar que, si no han hablado más sobre Vázquez y sobre su posible despido o su paradero desconocido, ha sido simplemente porque dudaban de la veracidad de las informaciones: «Han quedado muy retratados», indicaban.

Con la tensión propia de este inicio, tanto al presentador como a los colaboradores no les ha quedado más remedio que iniciar la emisión con uno de los temas clave de los últimos días. Este. No es otro que la supuesta traición de Gustavo, chófer de María Teresa, a todo el clan Campos. Algo que terminó desmintiéndose con un nuevo acercamiento entre Terelu y Carmen Borrego y la persona de confianza de su progenitora. Aún así, Kiko Hernández sigue firme en sus convicciones y no parece creer ni una sola palabra de lo que el protagonista en cuestión asegura, habiendo sacado a la palestra unas supuestas pruebas que confirmarían su versión y dejarían a uno de los pilares fundamentales de la que fuera reina de las mañanas en muy mal lugar.