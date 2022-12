Amaia Montero da su último parte de salud a Kiko Hernández en pleno directo

Era hace poco más de dos meses cuando Amaia Montero hacía saltar las alarmas de sus seguidores al compartir una imagen en su Instagram con la que mostraba un aspecto físico que nada tenía que ver con el de años anteriores. Por si fuera poco, la cantante admitía en comentarios estar «destruida», algo que preocupaba aún más si cabe a sus fans y que hacía que los medios de comunicación se hicieran eco sobre lo sucedido: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», se preguntaba a sí misma.

Tan solo unas semanas más tarde pudo saberse que la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh había sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad por el que no habría tenido más remedio que ingresar en la Clínica Universitaria de Navarra. Pero lo cierto es que las aguas parecen poco a poco volver a su cauce en la vida de la de Irún, que ha aprovechado una considerable mejoría para mandar a Kiko Hernández un mensaje vía WhatsApp en pleno directo de Sálvame para confirmarle cómo se encuentra: «Hola, Kiko. Hoy he visto el programa y me ha encantado lo que has dicho, porque además es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Muchísimas gracias por tus palabras porque me he emocionado mucho», desvelaba Montero, dejando entrever que poco a poco va estando mejor y superando el durísimo varapalo al que se tuvo que enfrentar en los inicios de la temporada de otoño.

Como no podía ser de otra manera, estas palabras han llenado de alegría al colaborador del programa de las tardes de Telecinco, que no ha dudado en lanzar una propuesta laboral a Amaia para que la coja cuando crea oportuno: «Tiene que venir aquí a presentar su nuevo disco, totalmente recuperada», decía el ex concursante de Gran Hermano, muy animado ante la idea y con muchas ganas de ver a Amaia mejor que nunca.

De esta manera, y con el apoyo de todos sus seres queridos y de sus fans incondicionales, Amaia parece ir recuperando la normalidad en su estado de salud, habiendo aprovechado incluso el fin del 2022 para llevar a cabo una escapada de la que pocos detalles han podido saberse, únicamente haciéndose eco en sus redes sociales de un paseo en barco con el que demuestra estar relajándose al máximo antes de dar pistoletazo de salida a un nuevo proyecto discográfico que estaba previsto que viera la luz a comienzos del 2023.

Sea como fuere, este mensaje a Kiko Hernández tan solo demuestra, una vez más, que Amaia está deseando volver a sus quehaceres habituales. Algo que ya quedaba claro cuando el entorno de la cantante hablaba para El Español, admitiendo haber estado muy preocupados por ella mientras que la protagonista tan solo tiene la mirada puesta en su pasión, la música: «Es su mayor ilusión, está volcada en el trabajo y en que todo salga bien», decían para el medio citado.