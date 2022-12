Cual ave fénix, Amaia Montero ha reaparecido en el universo 2.0 con una sonrisa que sus fans anhelaban. La que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh no se encuentra atravesando su mejor momento personal, motivo por el que estuvo ingresada en la Clínica de Navarra y se alejó del foco mediático. Unas largas semanas en las que su salud ha preocupado a todos aquellos que la siguen cada día.

Tras publicar una mediática foto en blanco y negro con frases como “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?” que hicieron saltar todas las alarmas, la cantante ha vuelto a tomar las riendas de su vida y también de sus redes sociales, donde ha publicado un selfie con el mar de fondo, dejando entrever en su rostro que se encuentra levantando cabeza y sonriendo a la vida. Una imagen muy esperada con la que, se espera, que retome el proyecto musical que tenía entre manos antes de hacer un parón en su vida, pues los oyentes que han seguido cada paso de su trayectoria profesional están ansiosos por volver a escuchar la dulce voz de Amaia.

Tras unos días de suspense y en paradero desconocido, se pudo saber que la intérprete de Rosas había estado ingresada por un cuadro de estrés y ansiedad, tal y como informó ¡Hola!. Según reveló la revista, esta situación estuvo provocada por los preparativos de su nuevo disco, del que dio un pequeño adelanto a través de su cuenta de Instagram. Un proyecto de lo más prometedor que se ha visto pausado por la situación. Tras este pequeño revés de salud, la cantante puso rombo a su domicilio, contando con el apoyo incondicional de su familia, aunque sin fuerzas todavía para volver a las redes.

Ahora, Amaia Montero ha regresado junto a su familia virtual, dejando claro que está mucho mejor y dispuesta a continuar cosechando éxitos. Sin embargo, no es la primera vez que rompe su silencio desde su retirada del foco mediático, pues este pasado jueves, la artista reapareció en Socialité para dar las que han sido sus primeras declaraciones desde su bache. Pese a confesar no estar preparada para dar detalles de lo que realmente le ha sucedido, quiso dejar claro que ahora se encontraba bien. “Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”, sentenció. Además, fue muy crítica con la forma en la que algunos medios de comunicación habían tratado la situación: “ha sido bastante heavy”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Los problemas de salud de la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh se podrían remontar a 2020, cuando ella misma confesó a sus fans que estaba atravesando un duro momento en su vida: “Os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos”. Desde entonces, el hermetismo en torno a su vida más íntima ha sido muy notable, siendo las únicas noticias que han trascendido sobre su salud las pronunciadas por su círculo más cercano.