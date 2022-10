La foto de Amaia Montero “destruida” que ha alarmado a sus seguidores

Amaia Montero ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram que ha generado un gran revuelo en la Red. En la imagen aparece sin maquillaje y muestro los signos que han aparecido en su rostro con el paso del tiempo. Dejando a un lado los conocidos filtros, la ‘reina del pop’ ha optado por mostrar su versión más natural a su más de 300.000 seguidores. Sin embargo, las alarmas han comenzado a saltar cuando ha contestado a algunos de los comentarios.

“Hola reina, ¿cómo te sientes?”, le comenta un internauta a lo que Amaia responde: “Destruida”. Ha sido entonces, cuando su muro se ha llenado de numerosos escritos de preocupación hacia ella. Sin embargo, Montero ha limitado las opiniones de sus seguidores, por lo que no todo el mundo ha podido ser escribiendo a la artista. “Muy bien. No hay más que postureo. La vida es así, envejecer es lo normal”, se ha podido leer en otro comentario. “Querría, sabría decirme ¿porque a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”, ha indicado Amaia Montero.

También, ha llamado especial atención que ha publicado dos veces la misma estampa en blanco y negro. Ninguno de los dos posts ha ido acompañado de ningún título, pero sí ha estado pendiente de ir respondiendo a algunos de sus fans que han mostrado su preocupación. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿De qué me sirve la vida?”, ha comentado Amaia.

En los últimos tiempos, la cantante vasca se ha convertido en varias ocasiones en la protagonista de la crónica social de nuestro país debido a sus llamativas publicaciones en las redes sociales. De hecho, en 2020 tomó la decisión de abandonar Twitter. “Quiero pensar que la vida es justa. Que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Que las caretas tarde o temprano se pudren y se caen y, aunque ya vamos tarde, no pierdo la esperanza de que ocurra. Ese día descansaré y se hará justicia”, dijo en un tuit.

“Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias, con mis equivocaciones, mis aciertos, pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta mucho. No es tan fácil como ‘Amaia se fue”, escribió en otro comentario al que añadió que “prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

“Tras 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo hace, y cuando cuento lo que ni si quiera podría ser el prólogo, me disparan a matar. No llevo chaleco antibalas puesto, así que adelante ¡Y no os dejéis nada, por favor”, añadió.