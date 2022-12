«Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?». Con ese contundente e intrigante mensaje, Amaia Montero despertó la preocupación de todos sus seguidores en Instagram. Era de dominio público que en los últimos tiempos algo no iba bien en su vida, pero el temor se incrementó al saber que estuvo ingresada en una clínica de Navarra durante un mes.

El motivo fue un cuadro de ansiedad por los preparativos de su nuevo disco. Ella se confesó «destruida», pero ahora ha querido dar un paso adelante para tranquilizar a todos. La que fuera cantante de La Oreja de Van Gogh recibió el alta médica el pasado 23 de noviembre. Se marchó a casa para seguir recuperándose con la inestimable compañía de su inseparable hermana Idoia. Desde entonces, poco o nada se sabía de su estado, hasta que este jueves ha roto su silencio.

Exclusiva| Las primeras declaraciones de Amaia Montero tras salir de la clínica: «No es un momento de celebración» #Socialité625 https://t.co/DxEiGwvmyx — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 8, 2022

Lo ha hecho a través de una entrevista para el programa Socialité. En ella ha desvelado cuál es su estado actualmente. Estas épocas de festejos no lo son para ella: «No es momento de celebración». Sabe que todavía le queda mucho trabajo por delante. Sus problemas fueron un golpe muy duro del que no sabe o no puede dar demasiadas explicaciones: «Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así», a la vez que admite que no está preparada para hablar de lo que le ha ocurrido. Asimismo, se muestra molesta por cómo algunos medios de comunicación han tratado las informaciones sobre ella: «Ha sido bastante heavy», se queja.

El hermetismo en torno a su estado de salud ha sido importante y tan solo se tenían noticias por boca de su hermana o de algunos amigos muy cercanos. Es el caso de Cayetana Guillén Cuervo, quien estaba segura de que «Amaia Montero va a salir adelante». También Gonzalo Miró apuntó brevemente algunas novedades: «Le tengo mucho cariño. Es una gran persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Todos tenemos malas épocas», dijo restándole importancia.

Sin embargo, fue Soraya Arnelas quien le dedicó unas palabras que invitaban a la reflexión: «Mi mensaje de antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, apoyo, cariño, respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir a esta generación un mundo muy complicado y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro. Decirle que la quiero, que aunque no nos conocemos mucho quiero mandarle un mensaje, que la quiero, que la admiro y le mando mucha fuerza y mucha luz en estos tiempos de sombras. Estamos contigo, a tu lado Amaia».

Los problemas de salud de Amaia Montero comenzaron en 2020, cuando se sinceró con sus fans por el duro momento que pasaba: «Os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos». Desde entonces, no ha sido capaz de encontrar la felicidad, pero todo llega.