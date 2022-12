Nuevos detalles sobre la salud de Amaia Montero. Fue hace apenas dos meses cuando una fotografía en blanco y negro en la que la cantante admitía estar “destruída” hizo saltar todas las alarmas. Desde entonces, silencio absoluto y máxima preocupación por ella. Hasta hoy. Aunque Montero no ha querido dar detalles de cómo está siendo este complicado capítulo de su vida, sí ha salido a la luz el motivo por el que la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh se ha alejado del foco mediático.

Según ha confirmado ¡Hola!, un fuerte cuadro de estrés y ansiedad habría sido el motivo por el que la intérprete de Rosas habría ingresado en la clínica Universitaria de Navarra. Asimismo, la revista de tirada nacional ha confirmado que esta situación se podría deber a los nervios que le han causado los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que estaba previsto que viese la luz a comienzos de 2023.

Fue ella misma quien anunció que estaba preparando un nuevo lanzamiento a través de sus redes sociales, además de compartir un trocito de un tema que todavía no ha salido a la luz y que fue muy bien acogido por sus seguidores. Sin embargo, parece que todo se ha paralizado pues, tal y como ha informado el digital, los médicos le habrían recomendado “tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión”. Es por tanto que el regreso de Amaia Montero a la música que todo el mundo esperaba tendrá que posponerse hasta que la artista esté al 100% recuperada.

¿Toma las riendas de su vida?

El pasado 23 de noviembre, varios medios de comunicación publicaron unas imágenes de la cantante saliendo de la clínica Universitaria de Navarra donde, según informaron, habría estado un mes ingresada. Tal y como informó El Español, la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh estaría recuperándose en su casa de Irún junto a su madre y su hermana, después de salir a la luz la fotografía que lo cambió todo. En el post, la célebre no solo posaba sin maquillaje y sin peinar, sino que también comentó varias frases que hicieron saltar todas las alarmas. Tras esto, fueron fuentes cercanas a ella las que confirmaron que no estaba atravesado un buen momento personal y ella misma borró la fotografía. No obstante, parece que poco a poco está volviendo a tomar las riendas de su vida, completamente centrada en la música y con muchas ganas de afrontar la Navidad en familia, que se ha convertido ya en su mayor apoyo.

Desde que se alejase de las redes sociales, han sido muchos los rostros conocidos que han querido mostrarle su apoyo a través del universo 2.0. Entre ellos, Cayetana Guillén-Cuervo o Paula Echevarría, que quiso lanzarle unas palabras de apoyo: “La vida siempre sirve”. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de Soraya Arnelas que, pesar de no conocerse mucho, le dio su mano: “Mi mensaje de antes de irme a dormir es un mensaje de amor y admiración, apoyo, cariño, respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero. Nos ha tocado vivir a esta generación un mundo muy complicado y los que son frágiles y sensibles lo pagan muy duro. Decirle que la quiero, que aunque no nos conocemos mucho quiero mandarle un mensaje, que la quiero, que la admiro y le mando mucha fuerza y mucha luz en estos tiempos de sombras. Estamos contigo, a tu lado Amaia”.