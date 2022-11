En las últimas semanas, la preocupación por Amaia Montero ha sido creciente. Hace más de un mes que la artista publicaba en su perfil en las redes sociales un mensaje que generaba alarma no solo en su entorno, sino también entre sus seguidores. Junto a una fotografía de primer plano en la que la cantante aparecía sin maquillaje, despeinada y con la mirada perdida, Amaia Montero escribió unas llamativas palabras: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?». Un post que fue retirado de su perfil, pero en el que la cantante además se reconocía ‘destrozada’. Según apuntan algunas fuentes, la muerte de su padre, en el año 2009 fue un punto de inflexión para ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Su familia se pronunciaba sobre su estado y aseguraba que la cantante no estaba pasando su mejor momento, sin entrar en más detalles respecto a este tema. Ahora Amaia Montero ha sido captada por los fotógrafos a la salida de una clínica en la que ha permanecido ingresada las últimas semanas. Varias revistas han publicado las imágenes de la cantante, vestida de manera deportiva, con una cinta en el pelo y botas, a las puertas del centro hospitalario junto a varias maletas. No han trascendido detalles sobre los motivos de su ingreso, aunque la artista ha contado en todo momento con el apoyo de sus seres queridos, en especial, de su hermana Idoia Montero, que es la que ha ido a recogerla para llevarla a casa para continuar con su recuperación.

A lo largo de los últimos días, han sido algunas las personas que se han pronunciado sobre la que fuera vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh. Gonzalo Miró, con el que mantuvo una relación hace algunos años, le ha mandado unas palabras de apoyo: «Yo a Amaia le tengo mucho cariño, ya lo sabéis. Es una gran persona con un corazón que no le cabe en el pecho. Todos tenemos malas épocas». También una de sus amigas, la actriz Cayetana Guillén Cuervo, íntima amiga de Amaia Montero, aseguraba hace unos días que estaba convencida de su pronta recuperación: «Ella va a salir adelante, te lo digo yo que sí. Es muy fuerte, es maravillosa», recalcaba la intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

No es la primera vez que la cantante toma la decisión de alejarse de la vida pública. En el año 2020 ya anunció en su perfil en redes sociales que necesitaba un parón: «os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos», dijo entonces. Tiempo después, la artista retomó su rutina. Algo que seguro que vuelve a hacer ahora, con ayuda de todos sus seres queridos, que siempre están a su lado.