Preocupación máxima por el estado de salud de Amaia Montero. Ayer, para sorpresa de sus seguidores, la cantante publicó una fotografía nada habitual en su perfil que hizo saltar todas las alarmas. En ella, la intérprete de Rosas aparece sin maquillaje y con signos propios del paso de los años. Pero no todo quedó ahí, pues lo más llamativo fueron los comentarios que la propia arista puso en su publicación.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿De qué me sirve la vida?”, “Destruida” o “Querría, sabría decirme ¿porque a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”, fueron algunas de sus palabras que más impresión dieron en Instagram. Aunque en un principio se pensó que la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh fue víctima de un hackeo, más tarde se empezó a especular que podría ser una llamada de auxilio, puesto que no es ningún secreto que la cantante no atraviesa por su mejor momento personal.

Pero a este post se sumó una historia de Amaia en la que compartía el número de teléfono de su productor musical en América, Marcelo Vaccaro. Un gesto muy extraño y carente de significado que ha llevado a Fiesta a ponerse en contacto con él para intentar esclarecer la situación. Él ha confesado que cree que no ha sido cosa de Amaia Montero, si no más bien de un hackeo, aunque confiesa que recibe una llamada de ella a las cuatro de la mañana, mientras está durmiendo, que le pilla por sorpresa. Tras esto, Marcelo no ha conseguido ponerse en contacto con la cantante y, por ende, no sabe nada de ella ni de sus últimos movimientos en la red.

El programa presentado por Emma García ha desvelado la conversación que han tenido con él. “Le hackearon la cuenta. La quiero mucho y ella a mí también”, ha sido lo primero que ha narrado. Tras justificar que la foto publicada por Amaia Montero que ha creado tanta controversia no lo ha hecho ella, su productor musical ha revelado que se ha puesto en contacto con ella, pero ha obtenido lo siguiente como respuesta: “No podía hablar y después me llamaba”.

Tras reproducir este intercambio de mensajes, la conductora del espacio ha reaccionado con sorpresa, al igual que el resto de colaboradores. “Esta conversación inquieta”. Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha confesado lo que más le preocupa de estos movimientos de la cantante que han dado lugar a todo tipo de interpretaciones: “A mí me llama la atención los comentarios, las contestaciones y que ella también ha tenido una época en la que no ha estado bien, en la que ella misma reconoció que estaba en un pozo del que le costaba salir”.

En ese momento, Aurelio ha comunicado que el entorno profesional de Amaia Montero ha contestado tras el revuelo causado: “Buenas tardes, nadie está banalizando nada. No forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”. Asimismo, el colaborador de Fiesta ha narrado que una persona muy cercana a la cantante se ha puesto en contacto con la cantante para decir lo siguiente: “Mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud, un mal momento”.

Para finalizar, Emma García ha querido tener unas bonitas palabras hacia la cantante: “Si está pasando un mal momento lo que tenemos que hacer es mandarle muchísimo cariño, que ella nos ha salvado en muchos momentos a todos con su música y yo creo que ahora se lo tenemos que devolver.