Amaia Montero cumple 46: dos años desde su “hasta pronto”

¡Feliz cumpleaños! Hoy, 26 de agosto, Amaia Montero sopla las velas por una nueva vuelta al sol. En estos 46 años, la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh ha cosechado innumerables éxitos musicales, creando así una carrera profesional de lo más prometedora. Conocida por su peculiar timbre de voz, la guipuzcoana dio el salto a la fama cuando se convirtió en vocalista de la banda mencionada, logrando así posicionar 12 canciones número 1 en Los 40 Principales durante la década de los 2000.

Una despedida

Desde 1996 hasta 2007, Amaia Montero vivió su época más dorada, tomando la decisión de abandonar el grupo musical el 19 de noviembre de este último año. Una ruptura que se hizo de forma amistosa: “Los 11 años que he pasado con LOVG y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón”. El resto de la banda también hizo lo propio, lanzando un comunicado en el que lamentaba la marcha de la vocalista: “Desde que hemos sabido de esta decisión hemos sentido mucha tristeza, no sólo por los motivos musicales evidentes, sino también por todos los años y experiencias vividas y por vivir”.

Sin embargo, el pasado octubre de 2020, Amaia rompió su silencio y confesó que la herida no estaba cerrada. “Yo pertenezco a un tipo de personas radicalmente contrarias…pero con las cosas claras. Y eso es difícil de aceptar para ciertas personas. Eso desgasta, desgasta mucho. No es tan fácil como ‘Amaia se fue’. Siempre lo he dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas”, publicó en su cuenta de Twitter. “Tras 13 años esquivando la pregunta del millón que todo el mundo me hace, y cuando cuento lo que ni siquiera podría ser el prólogo, me disparan a matar. Estar bien significa, entre otras cosas, no permitir que te insulten, te vejen, te hagan bullying, etc… estoy en paz”, sentenció. Un disparo mortal que dejó muy claras las cosas.

“Hasta pronto”

En abril de ese mismo año, la ahora solista decidió publicar un inesperado mensaje que paralizó a sus fans. “Hasta pronto”, compartió en la que ha sido la despedida más sonada del panorama musical. Ahora, dos años después, Amaia sigue desaparecida. La artista no tiene conciertos a la vista y parece que, por el momento, su carrera continúa en stand by. La última actualización sobre su vida la dio Socialité el pasado mes de julio, cuando se puso en contacto con su entorno más cercado y este dio un mensaje de lo más esperanzador: “Está grabando un disco remember por sus 25 años de carrera musical”. No obstante, ella no ha vuelto a dar señales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Y es que, pese a no saber nada de ella, ni de su estado de salud ni de sus próximos proyectos laborales, Amaia Montero sigue acumulando likes en sus fotos, comentarios en sus post y seguidores en sus redes sociales. La que fuera vocalista de LOVG cuenta ya con más de 295 mil followers en Instagram, aunque su última publicación se remonta hace ya 21 semanas bajo el título “Bienvenida primavera”, en lo que parecía un regreso a la vida pública. Pero ni rastro. Pese a todo, sus más fieles seguidores no se olvidan de ella y, pese a su inactividad en el universo 2.0, siguen escribiéndole mensajes por si, desde lo más profundo de su refugio, todavía los lee: “Ojalá estés feliz y vuelvas más exitosa que nunca”.