El entorno de Amaia Montero desvela nuevos detalles sobre su salud

Corría abril de 2020 cuando Amaia Montero publicó un “Hasta pronto” en su cuenta de Instagram que hizo saltar todas las alarmas. Una de las despedidas más sonadas del panorama nacional que el pasado mes de octubre volvió a situar a la cantante en el centro del foco mediático. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preocupación cuando la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh compartió una desconcertante imagen en la que aparecía visiblemente desmejorada con un llamativo mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”. Desde entonces, ni rastro de la artista en el universo 2.0.

Aunque en un principio se especuló con que la artista podría haber sido víctima de un hackeo, más tarde se confirmó que no estaba atravesando su mejor momento personal. Fue Aurelio Manzano quien, en el programa de Fiesta, reveló el comunicado que el entorno profesional de Amaia Montero le había hecho llegar tras el revuelo causado: “Nadie está banalizando nada. No forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”. Asimismo, el colaborador narraba que una persona muy cercana a la cantante se había puesto en contacto con él para advertirle de la delicadeza de la situación: “Mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Mientras el mundo entero está en alerta por la intérprete de Rosas, esta sigue desaparecida de la red. Un hermetismo que parece seguir así, aunque su familia ha querido relajar la situación dando la última hora sobre la cantante. “Va mejor y está bien”, ha comentado una fuente a El español, resaltando que la artista tiene como objetivo retomar su actividad profesional cuanto antes, dejando a un lado lo sucedido. Asimismo, el medio citado ha comunicado que Amaia Montero continuará alejada del foco mediático para centrarse en el lanzamiento de su nuevo disco que pronto verá la luz. “Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien”, ha confesado el informante al digital, haciendo referencia al quinto álbum que verá la luz desde que iniciase su carrera como solista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Hasta le fecha, se desconoce lo que le ha podido pasar a Amaia Montero para que su vida haya dado un giro de 180 grados. Atrás quedó la ilusión, la tranquilidad y la apariencia en redes de la felicidad hecha persona. Y es que, aunque en un principio la cantante planteó la idea de conceder una entrevista para contar públicamente en qué punto se encontraba tanto profesional como personalmente, finalmente y dadas las circunstancias, eso no va a suceder pues, si algo preocupa a las hermanas de la artista es que su madre, Pilar Saldías, viva lo más protegida y aislada posible de las informaciones que se publican.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

A esperas de nuevas noticias -y positivas- sobre Amaia Montero, las palabras de su hermana Idoia de hace unas semanas podrían haber desvelado el motivo de esta desconcertante situación. “Es muy sensible y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No solo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre”, confesó entonces para El español.