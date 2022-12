Las New Balance que han sido tendencia este 2022 y lo serán en 2023

De todos los modelos de zapatillas New Balance que han triunfado este 2022, hay uno en concreto que se ha convertido en todo un icono en el mundo de la moda. Todo apunta a que seguirá el mismo camino el próximo año 2023, así que es el momento de hablar de ellas. Son el modelo New Balance 530, a la venta en la tienda online Foot Locker. Son ideales para darle un toque retro a cualquier look de diario.

Las New Balance que marcan tendencia

Ofrecen el máximo confort gracias a su tecnología de vanguardia. Una combinación atrevida de estética moderna y deportiva y estilo retro que puedes combinar con un pantalón vaquero y una sudadera o con un vestido de punto grueso en invierno. Son unas zapatillas que puedes lucir los 365 días del año, también en verano con un mono corto.

La parte superior sintética y de malla ofrece una excelente comodidad transpirable para mantener los pies frescos, así como una gran resistencia. La entresuela ABZORB, que combina amortiguación y resistencia a la compresión, ofrece protección contra impactos. ¿El resultado? Unas zapatillas muy ligeras que seguro querrás ponerte todos los días.

Además de tener un diseño precioso, son unas zapatillas muy cómodas y versátiles. Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que hayan sido tendencia durante todo el 2022, y también vayan a serlo en 2023. A continuación queremos proponerte algunos looks para lucirlas como se merecen.

Si te apetece lucir un look a la última, puedes apostar por unos pantalones cargo, la prenda estrella de la temporada, una sudadera oversize y una cazadora acolchada o un abrigo de pelo. Estarás ideal para ir a hacer la compra o salir a dar un paseo, por ejemplo.

Para ir a la oficina, puedes darle un toque informal al look combinando las New Balance 530 con un traje de chaqueta y pantalón en color beige y una camiseta blanca. Una propuesta que mezcla prendas y complementos de diferentes estilos que adoran las expertas en moda.

Las zapatillas también quedan genial con un pantalón vaquero estilo culotte, que alarga y estiliza la silueta, un jersey de punto de cuello alto y un abrigo largo. Un look estiloso y cómodo a partes iguales con el que seguro te sentirás muy a gusto.

Las New Balance 530 las puedes encontrar en la tienda online de Foot Locker por 119,99 euros, desde el número 34 hasta al 37. Los gastos de envío a domicilio son gratuitos.