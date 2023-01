María Teresa Campos ingresada en un hospital de Madrid

María Teresa Campos ha sufrido un revés de salud este martes 10 de enero. Alrededor de las 11:00 horas de la mañana, la conocida como ‘reina de las mañanas’ ha ingresado en el hospital de La Luz, situado en Madrid. Ha llegado a las inmediaciones en un vehículo rojo conducido por su chófer, Gustavo, mientras en la parte de atrás han ido sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, sus fieles escuderas.

Ante el revuelo generado, la madre de Alejandra Rubio ha hablado con la prensa para indicar que esta visita era una «revisión». «Cuando tengamos el diagnostico saldré a decirlo», ha continuado. «No está grave», ha añadido después. Para finalizar, Terelu ha dicho que cuando el doctor determine un diagnóstico la familia lo hará público.

Por su parte, Carmen Borrego, que también ha atendido a los medios de comunicación, ha querido aportar más información sobre el estado de salud de su progenitora. La colaboradora de televisión ha indicado que «están tranquilas» al mismo tiempo que ha confirmado las palabras de su hermana, ya que esta visita al médico es fruto de un «chequeo». «Cuando tengamos informacion saldrémos a darosla, pero no podemos decir más porque no lo sabemos nada más», ha concluido con tranquilidad.

En los últimos tiempos María Teresa Campos se ha mantenido en un discreto segundo plano, alejada así del foco mediático. Su vida pública se ha visto reducida mientas sus hijas intentan proteger si intimidad al máximo en todo momento. Serán 82 los años que cumpla la que fuera presentadora de televisión el próximo 18 de junio.

Tal y como pudo saber este digital hace unos días, que entabló conversación con una persona del entorno cercano a María Teresa, pasa la madre de Terelu y Carmen mayor parte del tiempo en su domicilio, sobre todo durante la temporada estival. Junto a Gustavo, su conductor, pero también su amigo, pasea por las calles de la capital a bordo de un turismo de alta gama.

Hace unos meses, la malagueña pidió una oportunidad en televisión. Lo hizo en una entrevista para Telemadrid, donde dijo que: «No puedo irme sin decir algo… No soy ni más ni menos que nadie. Soy una persona que ha trabajado y que ha trabajado mucho, que su trabajo ha gustado, que ha habido gente que han sido felices… Sé que soy mayor, pero no sé por qué, si porque sea mayor no hay un sitio en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque este trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y así no estoy en mi casa sentada».

La persona de su entorno, que habla con Look, reconoce que el hecho de no encontrar trabajo le ha acabado afectando a María Teresa Campos: «A Teresa le ha faltado un último proyecto, una ilusión. Tú jubilas a una persona que le gusta lo que hace y le matas. Te vas exigiendo menos al tener que esforzarte menos (…) la adrenalina te la da el día a día y cuando no tienes eso pues te enmustias».



Por ahora, hay que esperar para ver el diagnóstico final y cómo evoluciona María Teresa Campos, que cuenta con el apoyo incondicional de su familia.