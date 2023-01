Crece el misterio en torno a la figura de María Teresa Campos. La veterana periodista lleva meses absolutamente desaparecida de primera línea mediática y son varias las voces que se empiezan a preguntar dónde y, sobre todo, cómo está una de las personas que son historia viva de la comunicación en este país. Desde su salida de la televisión ha visto todas las polémicas familiares desde la distancia, pero hace tiempo que ni tan siquiera opina de ellas.

El misterio aumenta cuando el nombre de la comunicadora sale a relucir en alguna tertulia televisiva. Por ejemplo, cuando en Sálvame alguien le pregunta a sus hijas, Carmen Borrego o Terelu Campos y éstas enseguida echan balones fuera para evitar el tema: «A mí madre la vamos a mantener al margen» o «yo de mi madre no hablo» han sido algunas de las reacciones que las Campos han tenido en directo.

Ha quedado más que claro que sus hijas quieren proteger a su madre del exceso de exposición mediática. Es más que comprensible que a sus 81 años no gestione ni soporte de igual manera la presión de tener los focos apuntándola.

Una de sus últimas apariciones televisivas tuvo lugar durante marzo de 2022. Allí concedió su última entrevista en la pequeña pantalla, ese escenario que durante décadas fue como el patio de su casa. Lo hizo concediendo una entrevista a Telemadrid en la que no faltaron declaraciones sinceras y que por momentos resultaron desgarradoras.

#10MomentosTM | 1: El mérito al trabajo#MariaTeresaCampos confiesa: «Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar». Más sobre ‘Diez Momentos’ con @anneigartiburu_ ➡️ https://t.co/AVydKSVayi pic.twitter.com/lZ0YzKUzAl — Telemadrid (@telemadrid) March 3, 2022

En esta charla, María Teresa hizo un llamamiento a quien quisiera escucharla: «Yo sé que soy mayor, pero no sé si porque sea mayor no hay ningún sitio, ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. A mí esto me está haciendo mucho daño y creo que no es justo que la única que no tenga sitio sea yo», se quejó amargamente.

Desafortunadamente para ella, pasaron los meses de 2022 y esa oportunidad televisiva no llegó. Eso le ha dejado un mal sabor de boca para una presentadora que durante años se convirtió en referencia en nuestro país gracias a su labor al frente de formatos magazine. Es de justicia reconocer que, si hoy en día la reina de las mañanas es Ana Rosa Quintana, durante un largo periodo de tiempo lo fue María Teresa Campos.

En su fuero interno, María Teresa Campos ya ha asumido que va a tener que conformarse con el bonito recuerdo de sus buenos años delante de una cámara. No habrá despedida para ella en un plató. Sin embargo, disfruta de su tercera edad recluida al calor de su hogar, muy cerca de Terelu Campos y de su nieta, Alejandra Rubio; así como también de la infatigable lealtad de su chófer y hombre de confianza, Gustavo, a quien quiere como un hijo. Puede que no sea un tiempo tan feliz, pero es el que le toca vivir.