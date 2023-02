La deteriorada imagen de María Teresa Campos tras su ingreso

María Teresa Campos continúa su carrera por terminar de recuperarse. El pasado 10 de enero, saltaron todas las alarmas sobre su estado de salud. La que fuera reina de las mañanas fue ingresada en el hospital de La Luz, situado en Madrid. Llegó a las inmediaciones del centro sanitario en un vehículo rojo conducido por su chófer, Gustavo, mientras en la parte de atrás iban sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, sus fieles escuderas.

A las pocas horas, sus primogénitas atendieron a los medios de comunicación y revelaron que María Teresa se marchaba a casa tras un chequeo. En estos momentos en los que la salud de la conductora del extinto Qué tiempo tan feliz cuenta con el apoyo incondicional de su familia, como siempre ha ocurrido.

En su primera salida tras su ingreso hospitalario para realizarse unas pruebas tras una caída se ha dejado ver de un entretenido plan junto a los suyos. Este reencuentro familiar tuvo lugar el pasado 28 de enero, cuando celebraron el cumpleaños de su nieta Carmen. María Teresa acudió a casa de su hija, Carmen Borrego, situada en Pozuelo de Alarcón, del brazo de su yerno José Carlos Bernal mientras que con el otro brazo sostenía su teléfono móvil, tal y como ha dado a conocer Diez Minutos.

Tal y como pudo saber este digital en exclusiva, el pasado 26 de enero fuentes cercanas a María Teresa confirmaron que encontraron a la presentadora «muy malita». Y no solo eso, sino que su declive se puede ver en su cambiado y llamativo aspecto físico, pues luce mucho más delgada que en otras ocasiones en las que se ha dejado ver. «No come y si no te hidratas, el organismo falla», nos contaron muy preocupados.

Además, la fuente confesó a LOOK que María Teresa “no habla” y que “está muy deteriorada” porque “cada semana va a peor”. Unas palabras que confirmar las últimas imágenes que ha sacado a la luz el medio citado con anterioridad.

El cambio en la rutina de María Teresa Campos

Por otro lado, Lecturas informó de que María Teresa Campos ya no recibe visitas, en principio por decisión propia. «Teresa nos tiene muy preocupados. Ella siempre ha sido una persona muy sociable, a la que le encantaba recibir a sus amigos en casa, organizar comidas y cenas y ahora no quiere ver a nadie. Ni siquiera le apetecen las partidas de cartas con sus amigas de siempre, que antes eran sagradas», cuenta la revista.

Es importante mencionar que, llegados a este punto, hasta hace relativamente poco una de sus rutinas favoritas eran los paseos matutinos en coche por Madrid, escuchando música, a bordo de un vehículo conducido por Gustavo.