Las Campos revelan el último parte de salud de María Teresa

No cabe duda de que la familia Campos siempre ha sido uno de los clanes más presentes en la televisión. Es por ello que, siempre que reaparecen Terelu, Carmen o Alejandra, es inevitable para los periodistas preguntarles qué tal se encuentra la matriarca, María Teresa, la cual permanece alejada del foco mediático a consecuencia de su avanzada edad y de ciertas complicaciones en su salud acontecidas en los últimos meses. Unas señales que indican que el tiempo pasa y que en multitud de ocasiones han provocado la emoción frente a las cámaras de sus hijas y de su nieta, que tienen un especial cariño a la presentadora que no pasa desapercibido para nadie.

Con motivo de los Premios Naranjo & Limón, un sinfín de rostros conocidos se han dejado ver en torno a las 19:00 horas de la tarde. Entre ellos los de las hijas de María Teresa Campos y la nieta, ya que dos de ellas han sido premiadas con un galardón Naranja y con uno Limón. Un momento de vital importancia en sus respectivas carreras, motivo por el que no han tenido reparo en hablar con los periodistas allí presentes sobre algunos temas, entre los que estaba el estado de salud de la icónica maestra de ceremonias. La primera en pronunciarse ha sido Carmen Borrego, que aunque ha hecho referencia al premio, también ha apuntado a su madre: «Estamos siempre pendientes de ella, está muy mimada, que es lo que se merece», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles: «De salud bueno, está bien, estable», pronunciaba, pidiendo a los comunicadores que «no le hicieran llorar» por tener que hablar de la ex de Edmundo Arrocet.

Por otro lado, y minutos antes de recibir el premio Limón, Alejandra Rubio también acaparaba la atención de los medios al ensalzar la figura de su abuela en su vida: «Está bien, es la abuela y a la abuela hay que ir a visitarla, por eso estuve con ella (…) Ya sabéis la relación que tenemos», zanjaba, sin querer desvelar más minucias sobre María Teresa, aunque visiblemente contenta por poder seguir contando con su cariño día tras día.

Como no podía ser de otra manera, otra de las asistentes ha sido Terelu Campos. La colaboradora de Sálvame no ha querido dejar pasar la oportunidad de ver triunfar a su hermana y a su hija en la cita en cuestión, aunque a diferencia de ellas, ha preferido no hablar de su madre para centrarse en sus propios logros y en los de su hija, la cual parece no estar dispuesta a continuar su trayectoria en televisión: «Le queda una carrera por delante de lo que a ella le gusta, que es lo que está estudiando, interpretación», revelaba con total seguridad y dejando entrever que en un futuro dejará de ser colaboradora para centrarse en otros ámbitos de la televisión como el de trabajar en una serie.