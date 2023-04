Pasaban poco más de las cuatro de la tarde de ayer cuando comenzaba la emisión, como cada tarde, de Sálvame en Telecinco. El programa arrancaba cebando que tenía cuatro bombas que iban a explotar a lo largo de ese día. Una de ellas, afectaba a los colaboradores del formato de La Fábrica de la Tele, otra tenía como protagonista a Tamara Falcó (42) e Iñigo Onieva (33), otra a la madre de un colaborar que había criticado a los compañeros de su hijo; y la última, tenía que ver con el anunció de cómo celebrará el programa su 14 aniversario el próximo día 27 de abril: con un homenaje especial y total a Mila Ximénez, quien falleció el 23 de junio de 2021 a los 69 años de edad en su domicilio del barrio de Chamartín de Madrid, como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Para ese momento, la dirección del programa emitió un vídeo recopilatorio de momentos de Mila Ximénez bajo las palabras: Magia, ironía, libertad, amistad; y anunció que la celebración por sus años en la pequeña pantalla daría comienzo, lejos de lo esperado, este mismo viernes en el sevillano barrio de Triana, donde Mila pasó parte de su vida. «Triana es centro de la vida de Sevilla, que acompañó durante mucho tiempo a Mila. Donde mucha gente, cuando desafortunadamente nos dejó, no pudo despedirse de ella», contó el reportero José Antonio León. «Mañana, a la 1 de la tarde, el programa va a montar justo aquí un set para que todas esas personas que tanto querían a Mila, y que no pudieron despedirse de ella debido a las circunstancias, vengan», añadía.

Los colaboradores se mostraron muy emocionados con la noticia. Especialmente, Terelu Campos, quien gozaba de una bonita relación de amistad con la ex superviviente. «Nuestra compañera Mila Ximénez les alegró su vida en muchos momentos», dijo. «Podrán mostrarle todo ese cariño, y para que ella siga sintiendo que nunca se ha ido. Nunca te has ido, Mila», concluía la presentadora muy afectada.

Esta no es la primera vez que Terelu se rompe en directo recordando a Mila Ximénez. El pasado mes de octubre, la colaboradora se enfrentó al espejo en el programa y, como ya habían hecho mucho de sus compañeros en plató, echó la vista atrás y habló de su pasado y futuro en televisión. Terelu confesó que sufrió mucho enfrentándose al cáncer y se derrumbó viendo imágenes de Mila Ximénez. «Sufrí mucho, le dije a mi madre que había conocido el infierno. Yo pensé que me moría de verdad, pero que me moría. Ya me habían dicho que era complicado pero nunca pensé… ¡Madre mía lo que yo sentí en mi cuerpo!», expresó.

«Ella [Mila] se enfadó con el mundo cuando me detectaron mi cáncer, por eso me pidió perdón después. Ojalá yo me hubiera cabreado con su amistad y estuviera aquí. No quiso enfrentarse a mi dolor. A pesar de su actitud, ella estuvo siempre presente cuando la necesité. Para mí, la muerte de Mila ha sido una de las peores cosas que me han pasado en los últimos años de mi vida», reconoció después.