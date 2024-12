Alejandra Rubio cuenta toda la verdad sobre su parto: "Se programó por un tema de salud"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ya han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Fue el pasado 5 de diciembre cuando ambos se convirtieron en padres primerizos tras una dulce y larga espera. Desde entonces, han sido muchos los rumores que se han difundido sobre cómo fue el especial momento del nacimiento, siendo el más repetido el que hace referencia al motivo por el que fue un parto programado. Un asunto del que la nieta de María Teresa Campos ha querido pronunciarse desde el programa Vamos a ver para zanjar cualquier tipo de conjetura al respecto.

«Voy a ser muy sincera porque no tengo nada que ocultar, era programado porque he tenido una diabetes en el embarazo y esto es así», comenzaba a decir la hija de Terelu. «Mi ginecóloga me dijo que no podíamos esperar a que me pusiera de parto por mi salud. Son cosas que no decido yo, sino los médicos», añadía.

Alejandra Rubio entra en directo al programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En cuanto a la información que ofreció Belén Esteban desde Ni que fuéramos sobre que el parto había sido programado con motivo de la grabación de un documental que está protagonizando junto a Carlo, Alejandra ha sido clara: «No había cámaras en el hospital como se ha dicho. Simplemente ha sido por un tema de salud», sentenciaba.

Ahondando en más detalles sobre el nacimiento, la sobrina de Carmen Borrego ha comentado que en un principio el parto iba a ser natural, pero que «al final no pudo ser» y terminó siendo cesárea. «Estas cosas pasan. Pero lo importante es que nuestro hijo está sanísimo y precioso», comentaba. Desvelando el papel de Carlo en este importante momento, la colaboradora de televisión aseguraba que no sabe cómo lo hubiera hecho sin él. «A mí no me habían operado en la vida. Nunca había entrado en un quirófano. Tuve miedo, pero gracias a él pude. No sé cómo explicarlo. Fue muy bonito e increíble», expresaba.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

En ese momento, Joaquín Prat, presentador del matinal mencionado, quiso aprovechar la intervención telefónica de Alejandra en el programa para conocer a quién se parecía el nuevo miembro de la familia. Una pregunta que la joven no sabía responder con certeza. «Es una mezcla. Pero todavía no se sabe. Es pequeñito. […] Tiene una mezcla muy grande. Cada persona dice una cosa. No hay una opinión común», decía.

En cuanto a los abuelos, Alejandra confesaba que los cuatro estaban «loquitos con su nieto». «Es una felicidad verlos así… Están todos encantadísimos», manifestaba, dejando entrever que la relación con todos ellos es buena. Antes de terminar la llamada, Alejandra aseguraba que en cuanto se recuperara volvería a su puesto de trabajo, al mismo tiempo que agradecía el gesto que habían tenido sus compañeros con ella tras haber dado a luz: «Muchísimas gracias por lo que me habéis enviado a casa. Muchas gracias a todo el equipo», concluía.