Carmen Borrego dispuesta a demandar a Edmundo Arrocet: "Leeré el libro la primera"

Desde que María Teresa Campos falleció el pasado 5 de septiembre de 2023, sus hijas y su ex pareja, Edmundo Arrocet, han protagonizado varias batallas televisivas que no han pasado desapercibidas. Pero, lejos de calmarse las aguas, casi dos años después de la pérdida de la periodista, el chileno ha vuelto a la carga al anunciar que está escribiendo un libro sobre su relación de amor con la comunicadora, además de abordar algunos otros pasajes personales de su vida. Como era de esperar, estas declaraciones han generado una reacción inmediata en Carmen Borrego, quien ha advertido que está dispuesta a llevarlo a los tribunales si no cuenta la verdad en su obra.

«Bueno, pues ya tenemos un Premio Planeta y un best seller. Que escriba lo que quiera, veré si es susceptible de ser demandado o no», comenzaba a decir. «Tiene derecho a hablar de su vida siempre y cuando cuente la verdad, porque también hubo cosas que no fueron bonitas», añadía. Utilizando un tono irónico, la hermana de Terelu Campos señalaba que será la primera en leerlo y que lo comprará para asegurarse de que todo lo que cuenta Edmundo en dichas páginas esté ligado a la veracidad.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

La tajante respuesta de Carmen al nuevo proyecto del humorista ha tenido lugar en el plató del programa Vamos a ver. Aprovechando su intervención, sus compañeros también quisieron preguntar a la colaboradora sobre si pensaba que Edmundo estaba detrás de los mensajes que se han enviado recientemente desde el móvil de su madre, pero, finalizando con el asunto, Borrego se ha mostrado tajante. «Escúchame, que no tengo nada que ver con él. Yo es que no hablo de él, ni si escribe un libro o si escribe una enciclopedia, me da lo mismo, ¿vale?», concluía.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Por ahora, no ha trascendido la fecha que Edmundo tiene prevista para publicar este inesperado libro (cuyo título es aún desconocido). No obstante, medios como El Español aseguran que, además de hablar de su relación sentimental con María Teresa Campos, también contará detalles de algunos episodios que vivió junto a Terelu y Carmen durante aquellos años de noviazgo. Cabe destacar que Arrocet siempre ha sostenido que las hijas de la malagueña de adopción no se han portado del todo bien con él, llegando incluso a confirmar que le deben dinero y que no estuvieron al lado de su madre cuando más lo necesitaba. Unas declaraciones que, de ser publicadas con detalles, podrían abrir avivar aún más su guerra con el clan Campos.