La Asociación del Humorismo Español (ASHUMES) ha organizado un evento único en el cine Kinépolis de Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con un doble propósito: ofrecer un espectáculo de primer nivel con reconocidos humoristas y artistas, y al mismo tiempo, recaudar fondos para los afectados por la DANA que azotó la Comunidad Valenciana a finales del pasado mes de octubre. Éste ha contado con Edmundo Arrocet entre sus invitados, quien no ha dudado en atender a los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión, respondiendo a las últimas informaciones y rumores que han surgido sobre él.

En los últimos días, son varios los focos que han apuntado a Edmundo Arrocet como responsable de los misteriosos mensajes que, recientemente, ha recibido el periodista Luis Pliego desde el móvil de Maria Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023. «Me ha sobrecogido que se dirigiera a mí como se dirigía ella. No es broma, estoy afectado con lo que está pasando», explicó Pliego en el programa TardeAR, en Telecinco. «Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor. Un beso desde el infinito», rezaban los mensajes.

Edmundo Arrocet en Pozuelo de Alarcón. (Foto: Gtres)

Preguntado expresamente por ello, Edmundo Arrocet ha desmentido cualquier insinuación que lo vincule con lo sucedido. El humorista se ha mostrado muy molesto ante las versiones que han apuntado, primero a Chile como el lugar desde donde se habrían enviado dichos mensajes; y también hacia su persona. En su opinión, es un tema demasiado serio para tomarlo a la ligera. «Muy feo, no se puede estar jugando con esto», ha dicho. Según él, el hecho de que los mensajes pudieran haber sido enviados desde un teléfono con el código de país de Chile, lugar en el que él vivió durante gran parte de su vida, ha alimentado una especulación sin fundamento que lo involucra de forma errónea. En este sentido, ha querido dejar claro que el móvil de María Teresa Campos lo tienen sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

En torno a este detalle, precisamente, el asunto se complica aún más, y es que puestos a especular, Edmundo Arrocet ha asegurado que si bien no cree en esta versión, varias personas le han mencionado la posibilidad de que los mensajes tengan algo que ver con una estrategia mediática para dar visibilidad a la obra de teatro que Terelu Campos está a punto de estrenar bajo la producción de su íntima amiga Lara Dibildos, Santa Lola. «Por pensar, se pueden pensar muchas cosas. A mí me han dicho que todo esto lo han armado porque Terelu va a hacer una obra de teatro y pues para darle color. Es un misterio, pero no creo….No lo creo, de verdad», ha afirmado. Además, Arrocet ha recordado con amargura que, en el pasado, él ha sido víctima de rumores similares. «A mí me han matado tres veces», ha expresado.

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos en Marbella. (Foto: Gtres)

Edmundo Arrocet habla de su actual relación sentimental