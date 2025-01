Edmundo Bigote Arrocet se ha convertido de nuevo en noticia en el mundo del corazón al confirmar que mantiene una relación sentimental con una mujer en Londres. Tras meses de especulaciones y rumores sobre su vida amorosa, el humorista chileno de 74 años ha despejado todas las dudas y ha reafirmado que su corazón vuelve a estar ocupado. Aunque no ha revelado muchos detalles sobre la identidad de su pareja, todo apunta a que se trata de Marta, una modelo polaca 46 años menor que él, con quien fue visto en varias ocasiones en la capital británica en febrero del pasado año.

El romance entre Bigote Arrocet y Marta salió a la luz a principios de 2024, cuando fueron fotografiados paseando por las calles de Londres. En aquel momento, diversas fuentes indicaron que la pareja llevaba cerca de ocho meses de relación y que se habían conocido un año antes. Marta, una joven de 28 años, no solo ha trabajado como modelo, sino que también se ha involucrado en el sector de las energías renovables. Su vínculo con Arrocet generó todo tipo de comentarios, especialmente debido a la notable diferencia de edad entre ambos.

Edmundo Arrocet en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido en su última visita a España, donde ha acudido al cumpleaños del prestigioso chef Mario Sandoval, que el humorista se ha mostrado muy sonriente y satisfecho con su vida sentimental. Al ser preguntado expresamente por la prensa, el que fuera concursante de Supervivientes ha confirmado que su relación sigue en pie. Sin embargo, también ha admitido que, debido a sus constantes viajes, no siempre pueden verse con la frecuencia que desearían. «No está aquí, está en Londres. Vamos dando vueltecitas y nos vemos de vez en cuando (…) No es estable porque yo viajo mucho y a la edad de uno ya queda poco tiempo, pero estoy feliz, no me puedo quejar», han sido las palabras de Edmundo.

Sobre la diferencia de edad con su pareja, Arrocet ha afirmado que no es un factor determinante en su relación. «Cuando la gente es joven y uno tiene una cierta edad, te da mucha más alegría», ha dicho con su característico humor y con un aspecto más rejuvenecido, con un evidente cuidado en su vestimenta y apariencia. Edmundo ha perdido peso y luce un estilo más moderno, lo que ha generado comentarios sobre el impacto positivo que su relación con Marta podría estar teniendo en su bienestar y autoestima.

Edmundo Arrocet se pronuncia de nuevo sobre la familia Campos

Además de hablar sobre su vida amorosa, Bigote Arrocet también ha abordado otros temas, como su actual relación con la familia Campos. Desde su mediática ruptura con María Teresa Campos en 2019, Edmundo ha mantenido una relación distante con sus hijas, Terelu y Carmen Borrego. Sin embargo, en esta ocasión ha preferido no entrar en polémicas y se ha limitado a desearles lo mejor. «Terelu es muy atenta y cocina muy rico. En ese sentido, nunca van a pasar hambre», ha dicho.

Mario Sandoval y Edmundo Arrocet en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Edmundo también ha sido preguntado sobre Alejandra Rubio y su reciente maternidad, asegurando que, aunque no ha visto al bebé, está convencido de que será muy guapo debido a la genética de sus padres. Asimismo, el humorista no ha mostrado reparo en pronunciarse al respecto de la participación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en la presente edición de Gran Hermano DÚO. «Yo le tengo mucho cariño a Alejandra y a José María. Me alegro de que él haya conocido a María en la casa. Es un chico muy tímido», ha expresado sobre este asunto.