Bigote Arrocet se revuelve al saber que ha sido omitido del homenaje a María Teresa Campos

Llegados a este punto, es difícil deshacer el vínculo entre Bigote Arrocet y María Teresa Campos. En otras palabras, siempre que se habla de uno, el otro acaba saliendo a escena. El homenaje en TVE del pasado viernes ha vuelto a abrir viejas heridas. Ha sido Edmundo el que ha vuelto a avivar el fuego, mostrando su malestar por no haber sido invitado al mismo.

Decenas de personas se reunieron hace semanas en el Teatro Bellas Artes de Madrid para rendir tributo a toda una leyenda de la televisión. Fallecida el pasado mes de septiembre, el legado de María Teresa será imborrable. No en vano, ha dedicado seis décadas de su vida a la comunicación y ahora son sus hijas las encargas de alimentar un recuerdo que permanece vivo por sí mismo. Y no es para menos.

Ana Rosa Quintana, Mercedes Milá, Xavier Sardá, Iñaki Gabilondo, Luis Del Olmo, Carlos Herrera, David Broncano, Eugenia Martínez de Irujo, José Manuel Parada, Rosa Villacastín, Nieves Herrero, Irma Soriano, Concha Galán, Poty, Juan Ramón Lucas, Elvira Lindo, Carmen Rigalt, Cristina Almeida, Ramón Colom, Paolo Vasile, Borja Terán, Patricia Ballesteros, Pilar del Río y políticos a los que entrevistó, como Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, Isabel Díaz Ayuso y Carmen Calvo. Todos ellos cuentan con el denominador común de haber participado de una o de otra manera en el homenaje a María Teresa Campos. Como leen, ni rastro de Bigote Arrocet.

Por alusiones, el ex novio de María Teresa Campos ha querido pronunciarse sobre su ausencia en el tributo. Y, como era de esperar, lo hace con cierto enfado. No obstante, comenzaba sin querer ahondar demasiado en la cuestión: «Yo no te puedo decir nada de eso, eso es un tema de la familia… que no lo hayan sacado ya es un problema que no es de uno. Lo que pasa es que seis años tú no los puedes borrar de la noche a la mañana, eso no es un problema de uno, es de otra gente», respondía ante las cámaras de Gtres.

Look ha desvelado en varias ocasiones el testimonio de personas que han vivido de cerca la relación de la periodista y el cómico. Casi siempre eran voces críticas con la figura del chileno. No obstante, él no realiza autocrítica: «Yo nunca he hecho nada malo, yo no tengo la culpa de nada. Tú mismo has visto, si ha pasado lo que tú me dices y no se han dignado a… seis años borrar todo eso de la noche a la mañana, es rarísimo, pero bueno…», continuaba.

De sus palabras se desliza un enojo, aunque cuando se le pregunta si está enfadado porque Carmen Borrego y Terelu Campos no hayan contado con él, lo niega: «No, para nada. Lo que pasa que seis años no se pueden borrar de la noche a la mañana. Entonces eso es un problema ya no de uno, sino de otra gente».

¿Habrá respuesta por parte del clan Campos? Desde hace tiempo, Terelu y Carmen han tomado la determinación de no hablar de una persona que consideraron dañina para su madre. La que más se ha pronunciado sobre Bigote Arrocet ha sido la nieta de María Teresa, Alejandra Rubio. Lo que el homenaje ha generado es una nueva polémica, la enésima.