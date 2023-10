Alejandra Rubio reacciona a las últimas informaciones sobre las cenizas de su abuela

Tal y como ha informado LOOK en exclusiva, Terelu Campos y Carmen Borrego han tomado una decisión con las cenizas de María Teresa Campos. Las hijas de la veterana presentadora han decidido usar parte de sus restos mortales para crear una exclusiva joya que les permitirá estar cerca de ella en todo momento. Los restos mortales de María Teresa fueron trasladados a Málaga, ciudad donde vivió algunos de los mejores años de su vida. Terelu Campos confió en Gustavo Guillermo, actual concursante de Gran Hermano VIP, para llevar a cabo esta tarea. En el vehículo donde se desplazó el chófer también estaban varios trabajadores que formaron parte de la vida de María Teresa.

Alejandra Rubio se ha convertido en un rostro interesante a nivel mediático y da la cara por su familia siempre que tiene ocasión. Recientemente ha hecho acto de presencia en un evento que se ha celebrado en Madrid y ha reaccionado a las novedades relacionadas con las cenizas de su abuela. LOOK ha tenido acceso a un material exclusivo que no ha dejado indiferente a nadie. Terelu Campos y Carmen Borrego organizaron una misa en honor a María Teresa en la Parroquia de Santa María de Caná, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Después se reunieron con un grupo de amigos cercanos y familiares en un restaurante de la zona.

Alejandra Rubio posando / GTRES

Terleu Campos no se ha quitado la joya que ha sido creada a partir de las cenizas de su madre. Tiene un precio de 127 euros y no es la única que puede disfrutar de este collar. Carmen Borrego tiene otro exactamente igual. Es más, las hijas de la comunicadora consideran que hay determinadas personas que también tienen el derecho de disfrutar de una pieza de estas características. Por eso hicieron varios modelos que entregaron a aquellos que creen que fueron fundamentales en la vida de la famosa matriarca.

Alejandra Rubio reacciona a la exclusiva de LOOK

Alejandra Rubio ha tenido una gran maestra en los medios de comunicación y sabe perfectamente cómo comportarse en cada momento. Es hija de Terelu Campos, sobrina de Carmen Borrego y nieta de María Teresa Campos. Es decir, conoce perfectamente el funcionamiento del mundo del corazón y por eso ha reaccionado de forma discreta a la exclusiva de LOOK. Según sus propias palabras, prefiere no hacer ningún comentario al respecto porque considera que es algo que le pertenece a su madre o a su tía. No quiere formar parte de una noticia tan delicada.

Terelu Campos en el funeral de su madre en Málaga / Gtres

Alejandra ha aprovechado la ocasión para contestar a las nuevas acusaciones que ha recibido su familia por parte de Gabriela Arrocet. Eso sí, su postura sigue siendo discreta porque considera que es la única opción que tiene para apagar la polémica. No obstante, trabaja en varios programas de Telecinco y es consecuente con su papel mediático, así que ha mostrado su cara más amable.

La discreta postura de Alejandra

María Teresa Campos durante una jornada de periodismo en Sevilla / Gtres

Alejandra Rubio tampoco ha querido hablar de las posibles medidas legales que podrían emprender Carmen Borrego y Terelu Campos contra Edmundo Arrocet. El humorista ha dado una entrevista en Diez Minutos hablando de ciertos aspectos que forman parte de la intimidad de María Teresa, por eso sus hijas tienen oportunidad de llevarle a los tribunales. No obstante, Carmen prefiere actuar en la privacidad y no comentar nada al respecto. Alejandra, en consonancia con su familia, considera que lo mejor es guardar silencio y adoptar una postura discreta hasta que la decisión esté tomada