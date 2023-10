Carmen Borrego, entre el resquemor y la felicidad con Gustavo Guillermo

Una vez sofocado el incendio que produjo la entrada de Gustavo Guillermo en GH VIP y su radical cambio de actitud -que sorprendió a propios y extraños- las aguas se han calmado, al menos en lo que a la figura del que fue chófer de María Teresa Campos respecta. Casi de manera paralela, Carmen Borrego se incorporó como colaboradora al programa Así es la vida, desde donde cada tarde emite sus opiniones, comenta la actualidad y responde como portavoz de su familia.

La semana ha empezado movida en el clan Campos, para no perder la costumbre. A Carmen le ha tocado dar la cara unas horas después de que el periodista Antonio Rossi desvelara el el porqué Gustavo rompió la relación con la familia, llegando a llamar «sinvergüenza» a Carmen Borrego. ¿Qué tiene que decir ella?

Carmen Borrego / Mediaset

Los hechos se remontan a cuando Kiko Hernández alertó hace ya tiempo de la existencia de un topo que filtraba información. El colaborador llegó a decir que Gustavo las había grabado. En la actualidad, Borrego no esconde que hubo un intercambio de impresiones entre ella y el conductor de su madre: «A mí me pilla esto en directo y por sorpresa… yo no arremeto contra Gustavo lo único que digo es que no tengo por qué dudar de lo que dice Kiko», ha contado en su programa.

La colaboradora ha dado más detalles: «Entonces es cuando Gustavo me manda un mensaje llamándome sinvergüenza y yo me quedo alucinada porque ni yo h dicho nada, no he arremetido contra él, ni yo he grabado a nadie…». No obstante, lejos de enfadarse con Gustavo Guillermo, se produce una reconciliación: «No solo ocurre lo de las grabaciones, ocurren otras muchas cosas… y es entonces cuando se hace una reunión en casa de Gustavo y se aclaran todas las cosas. A mí Gustavo me cuenta que solo tiene una grabación mía, no he tenido nada en contra de Gustavo, pero tampoco Gustavo en contra mía. Hemos mantenido una relación, desde ese momento, normal», cuenta.

Finalmente, todo quedó en un malentendido solucionado, aunque no exento de dolor: «No me sorprendió, no, me dolió… luego me lo explicó y me pidió disculpas. Y de la misma manera que él piensa que yo me he confundido en ese momento, él se confundió mandándome ese mensaje. Mi madre de esto no sabía absolutamente nada».

Terelu Campos y Gustavo, conductor de María Teresa Campos / Gtres

Al hilo de esto, este medio publicó en exclusiva las palabras que mantuvo Gustavo con Terelu y Carmen en las que le prometió guardar silencio y mostrar una actitud conciliadora desde su entrada en GH VIP y hasta nueva orden.

Carmen Borrego opina sobre el futuro de Gustavo

En otro orden de cosas, Gustavo le ha confesado a Carmen Alcayde dentro de la casa que quiere estudiar interiorismo y que, además, tiene un buen colchón financiero para hacer frente a lo que venga. Lejos de criticarlo, Borrego se ha mostrado muy cercana a él, exhibiendo de nuevo esta novedosa unión entre ellos.

Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«A mi madre le ha preocupado mucho qué iba a pasar con él cuando ella dejara de trabajar. Me parece estupendo. Tiene mucho gusto», comenzaba diciendo. Asimismo, confirmó que si tenía muchos ahorros era porque «siempre ha llevado una vida muy austera». Un movimiento que le dio soltura fue deshacerse de su casa, para instalarse en un ático en Paracuellos del Jarama que, según Carmen Borrego, costó 138.000 euros y que «lo tiene ideal», según Carmen Borrego.