María Teresa Campos falleció el 5 de septiembre de 2023 a los 82 años. La comunicadora permaneció ingresada en el Hospital Universitario Jiménez Díaz por un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, después de arrastrar problemas de salud durante meses. Tras su pérdida, familiares y amigos dieron el último adiós a la reconocida presentadora.

Ha pasado un año y medio desde la muerte de María Teresa, sin embargo, se ha producido un macabro episodio que ha provocado que su nombre vuelva a acaparar la primera línea mediática.

Los mensajes de María Teresa Campos

Este 18 de febrero, Luis Pliego ha contado, visiblemente afectado, que ha recibido una serie de mensajes desde el teléfono móvil de la desaparecida María Teresa Campos.

María Teresa Campos, en Madrid. (Foto: Gtres)

«Estoy recibiendo unos mensajes de una persona que está fallecida», ha indicado, al mismo tiempo que ha recalcado que esos escritos pertenecen al último móvil que tuvo la madre de Terelu Campos. «Mi querido Luis, te mando un beso con mucho amor» y «Un beso desde el infinito», han sido las notas que ha recibido a las 17:40 horas, minutos antes de entrar en directo en TardeAR. Desconcertado, Pliego ha respondido preguntando que quién era y cómo ha conseguido ese teléfono, pero no ha obtenido respuesta.

Mensajes desde el móvil de María Teresa Campos. (Foto: Telecinco)

Un teléfono sin dueño

El periodista ha explicado que el teléfono está dado de baja. «Llamé a Carmen (Borrego) e hizo todas las gestiones. Este teléfono no es de nadie», ha asegurado. También ha hecho hincapié en que contactaron con la compañía telefónica para poder encontrar la lógica de lo sucedido, sin embargo, la entidad confirmó que el número ya no está activo.

La reacción de Carmen Borrego

Una vez el director de la revista Lecturas ha contado este macabro episodio, ha asegurado que tras la conversación con Borrego, la televisiva está «tiritando». «Está en shock», ha añadido. «Lo primero que hemos pensado es que era un hacker, pero lo mejor es que lo cuente Carmen», ha indicado.

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

Ha sido entonces cuando Carmen Borrego ha intervenido en el espacio. «Agradable, como podéis comprender, no es… Se me ha puesto la piel de gallina, pero tengo claro que el móvil de mi madre está de baja. Esto lo está haciendo alguien desde un ordenador o con algún método», ha confesado. «Cuando me ha llamado Luis me he puesto a temblar», ha contado. La madre de José María Almoguera ha puntualizado que, según su conocimiento, nadie más ha recibido mensajes. «Os tengo que decir que he avisado a mi hermana. Le he dicho ‘Terelu ha pasado esto…», ha indicado. «Si lo recibo yo, tiro el móvil por la ventana», ha reconocido.

Carmen ha explicado que fue ella quien dio de baja el teléfono. «Lo hice yo como al mes de fallecer mi madre. Es más, le he comentado a Luis que en alguna ocasión he querido acceder al móvil cuando estaba preparando el homenaje que le hicimos por ver fotos que me podían valer y no pude acceder. Fui a la compañía y me dijo que tenía que haber hecho una copia, que ya no se podía «, ha dicho. También ha comentado que no descarta tomar medidas legales. «Voy a preguntar a mi hija, que es abogada, y que haga lo que tenga que hacer», ha finalizado.