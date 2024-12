Kiko Matamoros ha generado una gran preocupación entre sus más de 400 mil seguidores de Instagram al compartir una imagen desde el hospital. «Hoy no hay una Campos peor que yo, creo», ha escrito en referencia a las hijas de la malograda María Teresa Campos y a la mítica frase de ‘siempre habrá una Campos peor que tú’, haciendo gala de su característico sentido del humor. En la instantánea, Kiko se muestra tumbado en una camilla, con varias vías intravenosas puestas y semblante serio. Por Dios, ¿qué pasa Kiko?», «¿Qué te ha pasado?», «Kiko, ¿qué te ha pasado? Espero que no sea nada» o un «que te recuperes pronto» son algunos de los comentarios que se puede leer en la última publicación.

Aunque al principio Kiko Matamoros no ha querido ofrecer demasiados detalles sobre su ingreso hospitalario, pronto ha aclarado en qué punto se encuentra la situación. Ha sido a través de sus compañeros de Ni que fuéramos Shh, en TEN, que el colaborador de televisión ha explicado que su visita al hospital no responde a una emergencia grave, sino que se trata de una prueba médica relacionada con su esófago. «Es una cosa molesta que me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comida, pero no es nada grave», ha explicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

Con esta aclaración, Kiko ha despejado todas las dudas al respecto de su estado de salud. Además, ha asegurado que se encuentra bien, aunque deberá pasar por quirógano más pronto que tarde a razón de esta dolencia. «En breve tendré que ausentarme unos días porque tendrán que intervenirme. Me operan. No es pasado mañana, voy a pasar las fiestas con la familia. No voy a poder comer turrón. Solo podré beber», ha dicho con humor. «No sé si en enero o en febrero», ha añadido.

A sus 67 años, Kiko Matamoros, se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas, tanto por razones estéticas como por problemas de salud. En 2019, sin ir más lejos, el ex colaborador de Sálvame anunció públicamente que estaba luchando contra un cáncer de vejiga, lo que conmovió a sus seguidores y lo hizo aún más visible en los medios de comunicación. «Tuvieron que abrirme la uretra porque no pasaba el aparato. Como me habían sondado tres veces antes, se ve que la uretra se había inflamado y estaba un poco obstruida. Ha habido que abrir y eso ha complicado un poco la recuperación», contó entonces.

Kiko Matamoros en Madrid. (Foto: Gtres)

La noticia sobre la próxima intervención de Kiko Matamoros, así como su visita al hospital, llega sea como fuere, apenas unos días después de que él y su pareja, Marta López Álamo, disfrutaran de una escapada romántica a Egipto, donde se alojaron en uno de los hoteles más exclusivos de la zona. Durante su estancia, la pareja aprovechó para relajarse y desconectar del ajetreo de sus rutinas diarias. Fue una oportunidad para disfrutar de la cultura egipcia y de las maravillas naturales que ofrece el país, especialmente las vistas panorámicas del desierto y las aguas del Mar Rojo.