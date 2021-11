Paz Padilla está viviendo una etapa de su vida muy diferente a la que venía experimentando desde hace unos meses. Están siendo tiempos de mucho trabajo, sobre todo para la presentadora. Después de dejar aparcada temporalmente la televisión tomó la decisión de centrarse en su exitosa obra de teatro. Pero ha sacado un hueco para emprender uno de los viajes de su vida, cómo no junto a su inseparable hija, Anna Ferrer.

Madre e hija han hecho las maletas para trasladarse hasta Egipto. Un destino idílico que han visitado por motivos laborales. Las dos se encuentran allí realizando algún tipo de gestión para su marca de ropa Noniná, una firma de lifestyle que ha dado un giro de 180 grados para acabar convertida en un referente. De hecho, en los últimos meses ha logrado ganarse el tic azul de verificado de Instagram, algo que se entiende como un paso adelante.

Paz Padilla y Anna Ferrer no están solas en este viaje. Con ellas se han desplazado gran parte del equipo de Noniná, así como Xoan Viqueira, íntimo amigo de la gaditana y expareja de David Valldeperas, el director de Sálvame. Todos se han dejado atrapar por los encantos de la típica arquitectura faraónico y por toda la propuesta de Egipto. Especialmente viral ha sido el momento en el que Paz se ha atrevido a marcarse un baile con los guardas de un templo de allí. No hay quien la pare.

El que no se ha podido apuntar a este viajazo ha sido Iván, el novio de Anna Padilla. Los dos han empezado recientemente un proyecto de vida en común al mudarse a un piso en el centro de Madrid. La influencer tomó esta decisión junto a su novio después de llevar dos años y medio juntos. No fue un proceso fácil ya que tuvo que dejar sola a su madre en la espectacular casas que tienen a las afueras de la capital. Ley de vida.

Su viaje llega en un momento de pausa televisiva para Paz Padilla. Lleva tiempo sin presentar Sálvame y no ha renovado su participación en Got Talent ni en los especiales de Navidad de Telecinco. No obstante, esto no le ha pasado factura ya que sigue teniendo el cariño de la gente: «A Paz la conoce el 94% de los consumidores, lo que la posiciona como una de las presentadoras más conocidas de la televisión, de hecho es la 4º más conocida, entre las 210 presentadoras que analiza un estudio de Personality Media. Mejor valorada su imagen en mujeres, donde destaca por ser un personaje empático, recibiendo sus máximas puntuaciones en Cercana (6,5 y la 7º Presentadora más cercana), Desprende Vitalidad 7,4 (4º Posición), Simpática (7,7, 4º presentadora más simpática para las mujeres) y Familiar. Y este dato además ser bueno en mujeres es mejor en jóvenes», declara Santiago de Mollinedo.