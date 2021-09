Puede que no tengan el estatus mediático de otras, pero la formada por Anna Ferrer e Iván Martín son una de las parejas más enamoradas del momento. Su relación comenzó en el año 2019 con la ilusión de dos veinteañeros que se complementan perfectamente. En tan solo dos años ya tienen claro que quieren estar juntos toda la vida y por eso han dado un paso de gigante que han querido compartir con sus seguidores: ¡se mudan juntos!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla)

«Deseando empezar esta nueva etapa 🏠 🤞🏽 @ivssss_ te quiero ❤️‍🔥», ha escrito Anna en su perfil. Por su parte, el aspirante a doctor se ha mostrado entusiasmado con esta nueva etapa que va a vivir en su vida: «Ha sido un fin de semana intenso, 3 días de cumple sin apenas poder hablar, pero ahora viene el ✨NOTICIÓN✨.🏠 Annita y yo empezamos etapa nueva juntos!!🏠 ¿Ya iba siendo hora no? 😂. 🔥 MADRID HERE WE COME 🔥.❤️ Prepárate para la guerra que te voy a dar en casa @annafpadilla 😏».

Dos años y medio después de conocerse, ambos creen que ha llegado el momento de unir sus caminos para iniciar la convivencia, siempre una prueba de lo más exigente. Anna Ferrer deja atrás muchísimos años viviendo junto a su madre en la espectacular casa que Paz Padilla tiene a las afueras de Madrid. Ahora, la influencer ha decidido instalarse en el centro de la capital.

Quien todavía no se ha pronunciado sobre esta magnífica noticia ha sido la humorista. A buen seguro que tendrá sentimientos y sensaciones encontradas. Por un lado, estará orgullosa de que su hija vuele y feliz porque haya encontrado el bienestar al lado de su chico. Por el otro, puede que se encuentre algo melancólica por ver cómo sale del nido. Paz se queda sola en casa, algo que no parece preocuparle demasiado, si bien habrá que esperar a su primera manifestación pública. Hay que destacar que ahora mismo Paz Padilla está volcada en la representación de su obra ‘El humor de mi vida’. La gaditana ha adaptado al teatro su primera novela. «Hace cinco meses que ha salido el libro y es que el libro va solo y la obra de teatro creo que le va a pasar lo mismo, es que es amor y un canto a la vida, a la aceptación, a saber despedir y a aceptar la muerte, es muy bonito», comentaba orgullosa hace unas semanas.

La nueva casa es otro de los proyectos que tiene Anna Ferrer entre manos. Quien la conoce habla de ella como toda una ‘crack’ en los negocios. Con tan solo 24 años ya es graduada en Económicas y Master en Dirección y Creación en marcas de moda. Tiene tres empresas que hasta ahora han arrojado resultados positivos. Junto a su madre codirigen ‘No ni ná’, la marca de ropa y complementos que abrieron en Zahara de los Atunes -Cádiz- y que también comercializa online. Se le ha otorgado un premio como Mujer Emprendedora que habla muy bien de su olfato para iniciar nuevos retos empresariales.