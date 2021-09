La ciudad de Madrid ha acogido una nueva edición de los Cosmopolitan Influencer Awards by Pandora. Unos premios que se ha celebrado en uno de los recintos más conocidos de la capital y que han reunido a numerosos rostros conocidos del panorama nacional. Por el photocall han pasado, además de las premiadas de este año, figuras como Clara Alvarado, Aída Artiles, Alba Díaz, Berta Collado, Belén Aguilera, Rocío Osorno o Sofía Ellar. Este año, han sido ocho las premiadas en las diferentes categorías: Lola Índigo (música), Anna Ferrer (emprendimiento), Andrea Duro (interpretación), Isabel Jiménez (sostenibilidad), María Hesse (arte), Malena Costa (modelo), Sara Bueno (literatura) y Lydia Valentín (deporte).

Vestida con un favorecedor y original conjunto de pantalón y chaqueta en color blanco, Anna Ferrer ha estado acompañada en esta noche tan especial por su madre, Paz Padilla. La joven se ha mostrado muy emocionada al recibir este reconocimiento: “todavía no me lo creo, me parece súper fuerte”, ha dicho la hija de Paz Padilla a las cámaras de la agencia Gtres. “Estoy muy agradecida y muy satisfecha, al final que reconozcan tu trabajo es muy guay”, ha asegurado.

Anna ha sido premiada por su labor al frente de la firma de accesorios ‘No Ni Ná’. Una iniciativa que ha podido llevar a cabo gracias a su madre que, además ha participado en la última campaña publicitaria de la marca. La joven se siente muy agradecida por esto: “mi madre y mi chico son mi principal apoyo, si no yo creo que no estaría aquí ni de broma”, ha recalcado. Ferrer ha querido dedicar este galardón a todos los que la han ayudado a hacer este sueño una realidad: “el premio se lo dedico a todo mi equipo, a mi madre y a Iván porque son lo que más han tragado”, ha matizado.

Por su parte, Paz Padilla no ha dudado en estar presente en esta velada tan importante para su hija. La presentadora y actriz se ha mostrado muy orgullosa del éxito de Anna, que todavía no ha cumplido 25 años. “yo muchas veces le digo que no es consciente de todo lo que ha conseguido en tan poco tiempo”, ha dicho. “Anna tiene su carrera, su máster, es muy emprendedora y por mucho que sea influencer tiene la cabeza muy bien puesta, tiene tres empresas y ahí está”, ha recalcado la también actriz, que se ha deshecho en halagos con su hija.

La presentadora se ha deshecho en halagos también con el novio de su hija: “lo ha buscado guapo. Le he dicho que, o se casa ella o me caso yo, que esto no lo podemos desaprovechar”.

Paz también ha tenido unas palabras para Jordi Rebellón, recientemente fallecido: “A Jordi le conocía y me ha afectado. Yo sabía que le había dado el ictus, sabía que estaba en la UCI y claro, es que somos compañeros y somos amigos. Qué pena, era un compañerazo y un gran amigo. Ha formado parte de nuestra historia”, ha dicho.