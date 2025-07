Los movimientos de Jon y Daniel, hijos de Imanol Arias, tras la sentencia condenatoria de su padre

Imanol Arias ha sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses de cárcel por cinco delitos fiscales, cometidos entre 2010 y 2014, en el marco del caso Nummaria. La condena deriva de un acuerdo que alcanzó el actor de Cuéntame como pasó con la Fiscalía Anticorrupción hace unos meses. Cabe destacar que, al tratarse de una pena inferior a los dos años y medio, sumado a que no cuenta con antecedentes penales, es probable que Arias no llegue a entrar en prisión. Aun así, deberá hacerse cargo de las multas y de la devolución de la cantidad defraudada.

En estos momentos en los que Imanol se encuentra en el punto de mira, sus hijos, Jon y Daniel, se han convertido en sus pilares fundamentales. Tanto es así que, en las últimas horas, el primero ha sido visto saliendo de la casa de su progenitor en la parte trasera de un vehículo. Una escena que deja entrever que visitó a su padre nada más conocerse la condena para ofrecerle su máximo apoyo en estos complicados momentos. Por su parte, su hermano Daniel también ha sido captado entrando en el mismo domicilio mencionado. En su caso, se ha bajado apresuradamente de un taxi y se ha acercado hasta la puerta de la vivienda a pie, optando por el más absoluto silencio y limitándose a desearles una «feliz noche» a los periodistas que se encontraban a su alrededor, evitando así contestar a ninguna pregunta en referencia a la sentencia condenatoria de su padre.

Daniel Arias en el domicilio de su padre, Imanol Arias. (Foto: Gtres)

Así, todo parece indicar que la casa madrileña de Imanol Arias se ha consolidado como su refugio en medio del vendaval mediático que está viviendo. Se trata de una propiedad de más de 300 metros cuadrados ubicada en el exclusivo barrio de Arturo Soria, una zona residencial tranquila que cuenta con un entorno seguro en el que suelen establecer sus vidas personas con un alto nivel socioeconómico.

¿Quiénes son los hijos de Imanol Arias?

Imanol Arias tiene dos hijos fruto de su matrimonio con la actriz Pastora Vega (terminado en 2009): Jon y Daniel. Ambos, con quince años de diferencia, han querido seguir los pasos de sus padres y se dedican al mundo de la interpretación. Jon, el mayor de los dos, ha participado en varios proyectos, estando en algunos de ellos al lado de su padre. De hecho, en 2018, formó parte del elenco de Cuéntame cómo pasó. Recientemente también han participado conjuntamente en la obra de teatro Muerte de un viajante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jon AV (@jonariasv)

Por su parte, Daniel, el pequeño de los dos, estudió artes escénicas en el Estudio Corazza y a sus espaldas ya cuenta con trabajos en diferentes películas como El internado. Las cumbres, Segunda oportunidad, Agente secreto o Pájaros de papel. Precisamente en esta última mencionada también tuvo el honor de compartir escena con su progenitor, al igual que su hermano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Arias (@danielarias.v)

Sobre la vida personal de los dos, son escasos los datos que se conocen, ya que prefieren mantenerse en un discreto segundo plano a pesar de la popularidad de sus padres. No obstante, en junio de 2024, Pastora hizo referencia a que estaba deseando adquirir el papel de abuela. Un deseo que, por ahora, no se ha hecho realidad. «Me encantaría ser una abuela consentidora. Es una etapa muy bonita en la vida de una mujer», reconocía ante los micrófonos de Gtres durante la presentación de su obra de teatro Paso a paso.